باريس سانجرمان يضغط على الجامعة للسماح ببقاء حكيمي

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان لا يريد تسريح لاعبه أشرف حكيمي للمنتخب المغربي مبكرا، مبرزا أن النادي العاصمي لا زال في مفاوضات مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل تحديد موعد التحاق اللاعب بالمنتخب المغربي.

وحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لا يزالان في مناقشات لتحديد موعد رحيل أشرف حكيمي.

وأضاف ذات المصدر، أن المنتخب المغربي لا يرغب في تأخير وصول حكيمي تنفيذا لرغبة الناخب الوطني، وليد الركراكي، مشيرا إلى أن هذا الأخير أصر على أن مجموعته يجب أن تكون متكاملة ابتداء من 2 يناير استعدادا للكان.

وكشفت الصحيفة أنه في الوقت الحالي، لا يزال وجود حكيمي في كأس الأبطال غير محدد، لأن النادي الباريسي لا يريد تسريح اللاعب مبكرًا، حيث يعول نادي العاصمة على تواجد المغربي ضد تولوز يوم 3 يناير.

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