خبير …الاقتصاد المغربي تعود على سنوات الجفاف

2024-01-01 / 18:14
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هبة بريس _ الرباط

حذر خبير من تداعيات استمرار الجفاف للسنة السادسة على التوالي في المغرب، وانعكاساته الكبرى على الاقتصاد المغربي.

ويمثل الإنتاج الفلاحي نسبة كبيرة في الناتج المحلي المغربي، ما يعني أن تأثره بالجفاف يترك أبلغ الأثر على جوانب متعددة وفق الخبراء.

وفي الموضوع ؛ قال الخبير الاقتصادي المغربي، زهير لخديسي، إن الاقتصاد المغربي تعود على السنوات المتتالية من الجفاف وضعف التساقطات المائية
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وأضاف” أن مجموعة من المبادرات واكبت هذه التغيرات، منها “الطريق السيار المائي الذي سمح بالحفاظ على حقينة السدود واستغلال جزء من مياه الأنهار الكبرى في السقي”.
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ولفت إلى أن القطاع الفلاحي يبقى محوريا في المغرب حيث تمثل القيمة المضافة الفلاحية في المتوسط 14% من الناتج الداخلي الخام، في حين يشغل القطاع الفلاحي 40% من الساكنة، وبالتالي فإن التأثير غير المباشر للجفاف يبقى أساسيا بسبب انعكاسه على الطلب الداخلي.

وتابع لخديسي: “رغم مخطط المغرب الأخضر الذي كان يرمي إلى تشجيع الإنتاج الفلاحي الموجه للتصدير، إلا أنه أثر سلبا على ثمن المواد الغذائية الأساسية وعلى المخزون المائي.

ويرى أن التطور الإيجابي للقطاع الصناعي في مجال السيارات بالأساس والاستثمارات المهمة في مجال البطاريات، قد يحد من الأضرار في السنوات المقبلة. _ يقول لسبونتيك_

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