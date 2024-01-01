هل يسمح الركراكي بتأخر التحاق الأسود بالتجمع التدريبي؟

من المفترض أن يلتحق جميع لاعبي المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم الـ27، الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في نهائيات كأس إفريقيا، بمركب محمد السادس، يوم غد الثلاثاء 2 يناير 2024، لخوض تجمع تدريبي استعدادا للمشاركة في كان الكوت ديفوار، لكن بعض الأندية الأوروبية، التمست من الجامعة الملكية المغربية تأخير التحاق لاعبيها “الأسود” بالتجمع التدريبي إلى حين مشاركتهم في مبارياتها المحلية.

والتمست أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وإشبيلية وريال بيتيس وديبورتيفو ألافيس الإسبانية، والوداد الرياضي، من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تأخير التحاق لاعبيها المغاربة بالتجمع التدريبي للأسود، إلى حين مشاركتهم في مبارياتها المحلية يومي 2 و3 و4 يناير 2024.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان في مفاوضات مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل تأخير التحاق أشرف حيكمي بالتجمع التدريبي للأسود إلى حين مشاركته في المباراة النهائية لكأس السوبر الفرنسي، المرتقبة يوم الأربعاء 3 يناير 2024، أمام فريق تولوز.

كما التمس فريق الوداد الرياضي من الجامعة الملكية المغربية، السماح للاعبه يحيى عطية الله بالمشاركة في مباراة “الديربي” أمام الرجاء الرياضي، المرتقبة يوم الأربعاء 3 يناير، برسم الجولة الـ14 من الدوري الوطني الاحترافي.

كما التمست الأندية الإسبانية ريال بيتيس، إشبيلية، ديبورتيفو ألافيس، وفالنسيا، تأخيل التحاق لاعبيها المغاربة (عبد الصمد الزلزولي، شادي رياض، يوسف النصيري، عبد القادر عبقار، سليم أملاح)، إلى حين خوض مبارياتها عن الجولة الـ19 من الدوري الممتاز، المرتقبة يومي 2 و3 و4 يناير.

ومن المرتقب أن يبدأ لاعبو المنتخب الوطني في التوافد على مركب محمد السادس، بداية من مساء الاثنين فاتح يناير 2023، بهدف انطلاق التجمع التدريبي رسميا يوم غد الثلاثاء 2 يناير، حسب البرنامج المحدد.

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