حارث: الركراكي يجعلنا نقاتل في الميدان وهذه المنتخبات المرشحة للتتويج بالكان

حارث: الركراكي يجعلنا نقاتل في الميدان وهذه المنتخبات المرشحة للتتويج بالكان

2024-01-01 / 16:50
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تحدث الدولي المغربي أمين حارث، نجم أولمبيك مارسيليا عن دور الناخب الوطني وليد الركراكي داخل المنتخب الوطني والمنتخبات التي يشرحها للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا.

وقال حارث في حوار مع شبكة “إر إم سي” الفرنسية: “الركراكي مدرب شاب ولاعب دولي سابق، يعرف ماذا يفعل وكيف يتعامل مع اللاعبين، ويتحدث إلينا كأننا أصدقاء، وقد خلق علاقة قوية مع اللاعبين، ويدفعنا للقتال في أرضية الملعب حتى لو اقتضى الأمر ترك سيقاننا هناك”.

وأضاف: “بخصوص المنتخبات المرشحة للتتويج فإن السنغال هي التي فازت بكأس أفريقيا الأخيرة لذا فهي المرشحة، ثم أعتقد أن لدينا فريقا جيدا جدا أيضاـ هناك كذلك ساحل العاج الذي ينظم المسابقة، لذلك علينا أن نأخذهم على محمل الجد”.

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