بلغت 12 مليار دولار.. انخفاض الفاتورة الطاقية بالمغرب

2024-01-01 / 17:57
6
هبةبريس

أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمغرب تراجعت بنسبة 21,4 في المئة خلال الـ 11 شهرا الأولى من سنة 2023، لتبلغ 110,97 مليار درهم “حوالي 12 مليار دولار”

وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا الانخفاض يعزى، أساسا، إلى تراجع واردات الكازوال والوقود بقيمة 17,86 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا التطور يعزى إلى تراجع الأسعار بنسبة 17,6 في المئة، إضافة إلى انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 9,7 في المئة.

وبالموازاة مع ذلك، سجلت المشتريات من المنتجات نصف المصنعة انخفاضا بنسبة 11,3 في المئة، نتيجة، بالخصوص، لانخفاض مشتريات الأمونياك بنسبة 59,1 في المئة. ومن جانبها، تراجعت واردات المنتجات الخام بنسبة 23,6 في المئة إلى 31,26 مليار درهم، وذلك تحت تأثير انخفاض مشتريات الكبريت الخام بنسبة 60 في المئة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of قناة “سي ان ان “: المغرب ضمن أفضل الوجهات السياحية في عام 2024

قناة “سي ان ان “: المغرب ضمن أفضل الوجهات…

2024-01-01 / 19:25
Photo of محلل اقتصادي ..تأثر الاقتصاد بالجفاف يستوجب إعادة النظر في مالية 2024

محلل اقتصادي ..تأثر الاقتصاد بالجفاف يستوجب إعادة النظر في…

2024-01-01 / 18:29
Photo of خبير …الاقتصاد المغربي تعود على سنوات الجفاف

خبير …الاقتصاد المغربي تعود على سنوات الجفاف

2024-01-01 / 18:14
Photo of لتقليص الاستهلاك.. شركات توزيع الماء تشرع في توجيه الإنذارات للزبناء

لتقليص الاستهلاك.. شركات توزيع الماء تشرع في توجيه الإنذارات…

2024-01-01 / 14:15
Photo of مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية بالمغرب.. ارتفاع في التراخيص و الحكومة تستجيب

مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية بالمغرب.. ارتفاع في التراخيص و…

2024-01-01 / 12:54
Photo of الدرهم يرتفع بنسبة 2,31 في المئة مقابل الدولار

الدرهم يرتفع بنسبة 2,31 في المئة مقابل الدولار

2023-12-31 / 16:46
Photo of رصيد العملة الصعبة للمغرب .. ارتفاع بـ6,3%

رصيد العملة الصعبة للمغرب .. ارتفاع بـ6,3%

2023-12-31 / 14:34
Photo of تقرير: أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون تحسن الإنتاج والمبيعات

تقرير: أرباب المقاولات الصناعية يتوقعون تحسن الإنتاج والمبيعات

2023-12-30 / 15:01
Photo of استعدادا لمونديال 2030.. انطلاق أشغال ثالث محطة قطار بمواصفات عالمية بالرباط

استعدادا لمونديال 2030.. انطلاق أشغال ثالث محطة قطار بمواصفات…

2023-12-30 / 12:12
Photo of تقرير: قروض الاستهلاك تسجل انخفاضا بنسبة 0,2 %

تقرير: قروض الاستهلاك تسجل انخفاضا بنسبة 0,2 %

2023-12-30 / 10:23

‫6 تعليقات

  5. بالنسبة الواردات المنتجات الخام تراجعت زعما بسبب تأثير انخفاض مشتريات الكبريت

    رد

  6. إدا تم انخفاض في فاتورة الكهرباء فلمادا ارادت الحكومة الزيادة في التسعيرة مع مدخل السنة الجديدة..اليس هذا استهتار بالقدرة الشرائية للمواطنين ؟؟؟

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق