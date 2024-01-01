مصرع لاعب مغربي في حادثة سير مروعة بإسبانيا

لقي اللاعب المغربي أسامة العسري، المنتمي لنادي CF BASE ROSES الإسباني، مصرعه، في حادثة سير مرعة، نهاية الأسبوع الماضي في إقليم كاتالونيا.

ووفقا لمصادر إعلامية إسبانية فإن اللاعب المغربي البالغ من العمر 16 سنة كان رفقة صديقه دافيد كاستيا، لاعب فريق بيرلادا البالغ من العمر 16 سنة إلى جانب والد صديقه، حيث لقي الثلاثة مصرعهم في الحادثة.

وعلق نادي بيرلادا الإسباني على الفاجعة بالقول: “يوم حزين جدًا للنادي، حيث يؤسفنا أن نعلن نبأ وفاة اللاعب ديفيد كاستيا في حادث مروري، ووالده سيرجيو كاستيا، وأسامة العسري (لاعب شباب cfbaseroses)”.

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