حجز 362 كيلو غرام من مخدر الكوكايين بمعبر الكركارات

2024-01-01 / 16:56
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

قامت عناصر الجمارك بالمعبر الحدودي الكركرات، من خلال عملية نوعية، زوال اليوم الإثنين، من إحباط عملية تهريب كمية مهمة من المخدرات الصلبة “الكوكايين الخام”.

‎وحسب مصادر الجريدة ، فإن العناصر الجمركية العاملة بالمعبر الحدودي تمكنت أثناء عملية مراقبة روتينية للشاحنات القادمة من جنوب الصحراء من حجز أزيد من 362 كيلو غرام من المخدرات الصلبة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الشاحنة الني وجدت بها هذه الكمية من المخدرات قادمة من دولة مالي وكانت بصدد دخول التراب المغربي ، قبل أن يتم العثور على الكميات المهمة من مخدر الكوكايين مخبأة بعناية كبيرة أسفل مقطورة الشاحنة، كما تم توقيف سائق الشاحنة وعمره حوالي 42 سنة.

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