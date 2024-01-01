أجنبي يلقي بنفسه من اعلى فندق ..طنجة تستهل العام الجديد بواقعة ا.نتحار مأساوي

2024-01-01 / 16:00
2
هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت مدينة طنجة صباح فاتح السنة الميلادية الجديدة 2024 ، على وقع حادث انتحار ماساوي لاجنبي من اعلى فندق بالقرب من محطة القطار طنجة المدينة .

وقالت مصادر الموقع ان الهالك من جنسية نرويجية القى بنفسه من اعلى فندق مصنف وسط مدينة طنجة بالقرب من محطة القطار، حيث لفظ أنفاسه على الفور بعين المكان .

واستنفرت الواقعة المصالح الأمنية التي هرعت الى عين المكان وفتحت تحقيقا في الواقعة فيما تم نقل الجثة إلى المستشفى .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اشتوكة: قتيل وإصابة شخصين في حادثة سير

اشتوكة: قتيل وإصابة شخصين في حادثة سير

2023-12-30 / 22:43
Photo of مرتيل..سخان ماء ينهي حياة سبعيني

مرتيل..سخان ماء ينهي حياة سبعيني

2023-12-30 / 18:38
Photo of اندلاع حريق مهول في شركة لبيع أجزاء السيارات بالبيضاء

اندلاع حريق مهول في شركة لبيع أجزاء السيارات بالبيضاء

2023-12-30 / 13:24
Photo of مصرع سيدة في حادثة سير خطيرة بطنجة

مصرع سيدة في حادثة سير خطيرة بطنجة

2023-12-30 / 10:00
Photo of بعد اختفائها لمدة.. العثور على أستاذة جث.ة هامدة داخل شقتها بالبيضاء

بعد اختفائها لمدة.. العثور على أستاذة جث.ة هامدة داخل…

2023-12-30 / 09:40
Photo of عاجل.. إصابة 3 سياح أجانب في عملية طعن بأكادير

عاجل.. إصابة 3 سياح أجانب في عملية طعن بأكادير

2023-12-28 / 17:26
Photo of مصرع تلميذ دهسا ووفاة السائق بسكتة قلبية.. حادث سير خطير بالبيضاء

مصرع تلميذ دهسا ووفاة السائق بسكتة قلبية.. حادث سير…

2023-12-28 / 09:29
Photo of اندلاع حريق مهول بمطعم شهير بالرباط

اندلاع حريق مهول بمطعم شهير بالرباط

2023-12-28 / 09:23
Photo of طنجة..غاز “البوتان ” ينهي حياة إفريقيين بحي “بن ديبان “

طنجة..غاز “البوتان ” ينهي حياة إفريقيين بحي “بن ديبان…

2023-12-25 / 19:29
Photo of فاس.. انتحار تلميذة بعد نشر صورها على “صفحة فيسبوكية”

فاس.. انتحار تلميذة بعد نشر صورها على “صفحة فيسبوكية”

2023-12-25 / 11:50

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق