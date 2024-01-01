مشروع تجويد و تهيئة مدخل الدار البيضاء من جهة مديونة يدخل مراحله الأخيرة

2024-01-01 / 15:37
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل أشغال تهيئة و تثنية المدخل الرئيسي لمدينة الدار البيضاء من جهة مديونة عبر شارع محمد السادس، حيث تم رفع درجة الأشغال لأقصى مستوياتها في الآونة الأخيرة.

و في هذا الصدد، تشهد الطريق من مديونة للدار البيضاء في الاتجاهين حركة أشغال واسعة منذ فترة، حيث تعكف عشرات الفرق من العمال التابعين للشركات الفائزة بالصفقة على إتمام الأشغال في وقتها الزمني المحدد.

و رغم كثافة حركة المرور بهذا المقطع الطرقي الوطني غير أن وتيرة الأشغال تسير بشكل تدريجي، و قد دخل المشروع مراحله النهائية و يتوقع أن يتم الانتهاء من الأشغال في الأسابيع المقبلة لفسحه في وجه حركة المرور.

*الصورة من الأرشيف

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