نفت عودتها لتامر حسني.. بسمة بوسيل تحسم الجدل

نجلاء مزيان - هبة بريس

نفت خريجة ستار أكاديمي بسمة بوسيل الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي حول عودتها لطليقها الفنان المصري تامر حسني.

ونشرت الفنانة المعتزلة توضيح عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاء كالتالي :”مرحبًا، استيقظت اليوم على الكثير من الأخبار الزائقة”.

وردا على عودتها لطليقها، قالت بوسيل:” لم نعد لبعض، لقد نشر صورة عائلية لإسعاد الأطفال لأنه لم يتمكن من قضاء ليلة رأس السنة معهم، لا شيء أكثر من ذلك “.

وواصلت قائلة:”آسفة لسوء الفهم، وشكرا على جميع رسائلكم الطيبة،أتمنى لكم جميعا سنة رائعة و مليئة بالسعادة”.

وجدير بالذكر أن العديد من النشطاء اتهموا تامر حسني باستغلال صورة تجمعه بطليقته من أجل الترويج لجديده الغنائي ” موحشتيكيش”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp