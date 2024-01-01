نفت عودتها لتامر حسني.. بسمة بوسيل تحسم الجدل
نجلاء مزيان - هبة بريس
نفت خريجة ستار أكاديمي بسمة بوسيل الأخبار الرائجة بمنصات التواصل الاجتماعي حول عودتها لطليقها الفنان المصري تامر حسني.
ونشرت الفنانة المعتزلة توضيح عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، جاء كالتالي :”مرحبًا، استيقظت اليوم على الكثير من الأخبار الزائقة”.
وردا على عودتها لطليقها، قالت بوسيل:” لم نعد لبعض، لقد نشر صورة عائلية لإسعاد الأطفال لأنه لم يتمكن من قضاء ليلة رأس السنة معهم، لا شيء أكثر من ذلك “.
وواصلت قائلة:”آسفة لسوء الفهم، وشكرا على جميع رسائلكم الطيبة،أتمنى لكم جميعا سنة رائعة و مليئة بالسعادة”.
وجدير بالذكر أن العديد من النشطاء اتهموا تامر حسني باستغلال صورة تجمعه بطليقته من أجل الترويج لجديده الغنائي ” موحشتيكيش”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
” الوقت للحب كالرياح للنار تشعلها أو تطفئها ” 1 ـ (كاتب الاغنية: تامر حسني .. ملحن الاغنية: محمد الصاوي) الاغاني القديمة احلى من الاغاني الجديدة ولها ذكريات حلوةة الاغنية دى جميله لما بسمعها بحس بالبهجه والفرحه وهذه المطربه خفيفة الظل ولذيذة .. كلمات اغنية اطمن تامر حسني الناس شايفينك بطريقة وانا لوحدى شايفك بطريقة دايما عايزين منك حاجة وكل بيتعامل بذاجة شايفنيك كد من براكى ومحدش شاف ايه جواكى بتحس بايه وانتى لوحدك واللى بتحلمى بيه وفى نفسك مين الانسان اللى لحد دلوقتى مهزش مرة عواطفك دايبين فى عنيكى وفى لون شعرك ومحدش بيراعى مشاعرك اللى انت حبيبى بتقوله جوايا وكان نفسى تقوله انا نفسى فى حياتى محدش غيرك يسكنه عمرى بطوله انا روحى اتخلقت علشانك ومكانى فى الدنيا مكانك بصراحة انا هموت انا على اليوم ده اللى هكون فى حضنك ياه يا حبيبى شايف فى عينى ضعفى وشوقى وكل حنينى قدامك يا ابو احلى عيون ياللى علشان عمرى يهون يوم وراء يوم حبك بيزيد كل يوم وعشانك مبدوش النوم خليك بين ايدى متسبنيش لحظة يا حبيبى انا هلغى حياتى ومواعيدى اطمن ايوة اطمن ناوية انا اكمل عمرى معاك والليلة ايوة الليلة هبدا عمرى الجاى انا فى هواك مطمن انا مطمن مين فى الدنيا يبقا معاك ويكون كده مش مطمن ده انا يا حبيبى عايش لهواك واخيرا ولاول مرة انسان مش شايفك من بره انسان حس بقلبك قبل ما عينه تشوفك يا ملاك يوم وراء يوم حبك بيزيد كل يوم وعشانك مبدوش النوم اطمن ايوة اطمن ناوية انا اكمل عمرى معاك والليلة ايوة الليلة هبدا عمرى الجاى انا فى هواك مطمن انا مطمن مين فى الدنيا يبقا معاك ويكون كده مش مطمن ده انا يا حبيبى عايش لهواك .. 2 ـ فيلم “الحب بين قوسين1993” بطولة هشام عبد الحميد “شهيرة” مطلقة ثرية تحب وتتزوج سائقها، ردًا لجميله في تحمل تهمة حادث سيارة بدلًا عنها، إلا أن الظروف تظهر صعوبة التقارب بينهما، فضلاً عن رفض كل المحيطين بها لهذا الارتباط .. الحقيقة أن بطلة الفيلم مريضة نفسياً لأنها هي من سعت إليه وعرضت عليه حبها والزواج مع علمها بكل ظروفة وبكافة الاختلافات بينهما، ثم بعد ذلك تنظر إليه نظرة دونية رغم أنه أعطاها الأمان الذي افتقدته مع طليقها ذو المكانة الاجتماعية والمال والحيثية إلا أنها في غاية الأنانية وتريد كل شئ وتناست أن لكل اختيار ضريبته التي لا بد أن يدفعها الإنسان، لذا فأنا غير متعاطف معها نهائياً بل متعاطف مع الشاب الذي تزوجته ولم يخطئ في حقها بل إن خطأه الوحيد هو أنه وافق على الزواج منها .. 3 ـ لقطة من نهاية أربعة في مهمة رسمية هو فيلم مصري عرض عام 1987، بطولة أحمد زكي ونورا ونجاح الموجي واعتدال شاهين. ومن إخراج علي عبد الخالق : تعرف القصة القصيرة يا “بطة” ؟ بتبقى صفحة واحدة أو نصف صفحة … إحنا مجرد قصة قصيرة جميلة .. هي جميلة بعقل .. و تنتهي زي كل حاجة جميلة ما بتنتهي … بس الإنسان بيفضل فاكرها طول عمره … فاتقوم تساعده على أنو يواصل طريقه … مش فيه أفلام . البطل فيها بيقابل البطلة في محطة .. و في الآخر بياخد قطار و يروح لحالوا … و فيه أفلام البطل و البطلة بيركبوا قطار واحد … بيقعدوا جنب بعض و ينزلوا أخر الخط .. سوا زي كل حاجة جميلة ما تنتهي .. إحساس غريب لما بتحزن و أنت بتفكر حاجة كانت في يوم بتضحكك ! “مثال بيضحك و مثال يا فرحة ما تمت” من لقطة معبرة .. 4 ـ “متل فرنسی مفیش أحسن من البساطه والقناعه” على فكرة السينما ساهمت كثيرا بإقناع الشباب من الجنسين بان الحب وارومانسية هم سبب السعادة وبعد ان يعتقدوا انهم وجدوا هذا الحب يتضح انهم اخذوا اكبر مقلب بحياتهم ويكون الوقت قد فات نصيحتي للعقلاء غراميات السينما سبوبة يسترزق منها مجموعة مثلها مثل اي عمل مجرد مصدر للرزق والدليل اغلب الفنانين والفنانات الزواج عندهم لا يستمر لانهم اقرب ناس لحفرة اسمها الحب تنتهي بالطلاق سريعا .. 5 ـ من كتاب “في الحب و الحياة” الستر معناه في القاموس الشعبي .. القليل من كل شيء و الكثير من الروح .. و أنا بعد ثلاثين سنة من التفلسف و قراءة المعاجم و المراجع و المصطلحات .. لم أجد أفصح من هذه الكلمة البسيطة .. “الستر” و لهذا فأنا أطلبه لك كما كانت أمي تطلبه لي .. و أعتبر بأني بهذا أكون قد طلبت لك كل شيء .. د مصطفى محمود رحمه الله .