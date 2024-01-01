تزنيت: تهور قاصرين في احتفالات رأس السنة يتسبب في انفجار

2024-01-01 / 13:53
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

سمع دوي انفجار قوي بمدينة تزنيت منتصف ليلة امس الأحد والتي صادفت احتفالات راس السنة، مما ادخل الرعب في نفوس مواطني المدينة، بل اخرج العديد منهم للشوارع لمعرفة مصدر الانفجار.

وذكرت مصادر الجريدة، ان مصدر الانفجار القوي بالمدينة، كان قنينة غاز من الحجم الكبير، قاما عدد من الشبان المتهورين، بإضرام النار فيها وتركها تتدحرج بمكان خلاء ، وهم منتشين بفعلهم الجرمي، حتى انفجرت بشكل قوي كسر سكون المدينة ليلة راس السنة .

بل ان بعض السكان اعتبروا في بداية الانفجار أنها قديفة سقطت على المدينة، بشكل يشبه ما وقع بمدينة السمارة وسط الصحراء.

الحادث الذي لم يخلف خسائر بشرية ، استنفر المصالح الأمنية و السلطات المحلية حيث فتحت تحقيقا في الحادثة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، و توقيف المتورطين في مثل هذه الأفعال المتهورة .

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