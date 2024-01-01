“أسد يهاجم فتاة بخنيفرة”.. الحقيقة الضائعة

2024-01-01 / 13:34
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

تداول متداولون كثر خبر هجوم خطير لأسد على فتاة بإقليم خنيفرة، وهو الخبر الذي انتشر على نطاق واسع وخلف هلعا وخوفا بين صفوف الساكنة هناك، جعل جماعة سبت آيت رحو قيادة مولاي بوعزة اقليم خنيفرة دائرة اجلموس، تخرج عن صمتها عبر بيان توضحي للعموم، واصفة الأمر بالاشاعة التي لا أساس لها من الصحة.

وقالت الجماعة في بلاغ لها ” تتوفر هبة بريس على نسخة منه”، إنها قامت يومه السبت 30-12-2023 بتشكيل لجنة محلية مختلطة تضم جميع المصالح المعنية، للقيام بحملة تمشيطية ميدانية وكذا لقائها لبعض ساكنة المنطقة، وتبين لها بعد ذلك عدم وجود أية معلومة بوجود هذا الحيوان بالمنطقة.

كما أكدت المصالح الطبية المختصة بأن الجرح الخفيف الذي تعرضت له إحدى الفتيات بالمنطقة لا يحمل آثار عضة أسد.

خبر ظهور أسد بالأطلس، تفاعل معه فريق برنامج ” أمودو” الذي نشر على صفحته الرسمية قصاصة قال فيها: ” بأنه تلقى رسائل عديدة من مواطنين طالبوا بمعرفة ما وقع بنواحي خنيفرة، حيث شاع خبر رؤية الأسد من طرف أشخاص بعض منهم تعرض لهجوم خطير”.

وأضاف أنه وتلبية لنداء الواجب سافر الفريق لعين المكان بحثاً عمن كانوا شهوداً محظوظين، وتمكنوا من مقابلة الفتاة التي يعتقد أنها هوجمت من طرف الأسد.

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‫5 تعليقات

  1. سمعت تلك الخبر وكذبته. الغابات عندنا انقرضت من عدة حيوانات وجشية. يجود الخنزير بكثرة.

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  3. زيدوها على مول كهف لي فيه الدهب طمع الناس كاين لي جا من اسبانيا باش ياخد الدهب وفي الاخير اتضح كلشي كدب

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