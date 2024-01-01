لتقليص الاستهلاك.. شركات توزيع الماء تشرع في توجيه الإنذارات للزبناء

هبة بريس – الدار البيضاء

وجهت وزارة الداخلية دورية للولاة و العمال قصد اتخاذ مجموعة من الاجراءات المتعلقة بالتعامل مع وضعية الماء المقلقة خاصة مع توالي سنوات الجفاف و عدم سقوط المطر هذا العام.

و تزامنا مع دورية الداخلية، شرعت شركات توزيع الماء و في مقدمتها “ليديك” في توزيع تحذيرات و انذارات للزبناء و المستهلكين المتهاونين في تأدية ما بذمتهم من رسوم و مصاريف و تسوية مشاكلهم المادية العالقة في أقرب وقت.

مصدر من الشركة فضل عدم الكشف عن هويته أوضح أنه سيتم بداية من شهر يناير التعامل بصرامة مع كل زبون يتهاون في تأدية مستحقات الاستهلاك وخاصة المتعلقة بالماء، حيث أن التساهل مع الزبناء أظهر عددا من العيوب مثل ارتفاع الاستهلاك و تجاهل الأداء.

و أوضح ذات المتحدث أن من شأن تحذير الزبناء المتهاونين بضرورة تأدية ما بذمتهم في الآجال المحددة أن يدفعهم لتقليص استهلاكهم للماء خاصة في ظل سنة ستكون صعبة و قد تشهد اتخاذ اجراءات قاسية و غير مسبوقة للحفاظ على الثروة المائية.

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