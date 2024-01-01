مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية بالمغرب.. ارتفاع في التراخيص و الحكومة تستجيب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة بأن السلطات المغربية منحت هذا العام أكثر من ثلاثين ترخيصا لشركات تشتغل في قطاع الطاقة الشمسية.
بنعلي و في مداخلة لها أمام نواب الأمة أوضحت أن التراخيص التي منحت مؤخرا تتعلق بشركات تشتغل في قطاع الطاقة و بالضبط متخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية فوق الضوئية من الحجم المتوسط والصغير.
و أضاف وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة بأنه موازاة مع هاته التراخيص، تم تسريع مخطط التجهيز الكهربائي الذي أضافت له الوزارة أكثر من 9,6 جيغاواط في أفق 2027، منها 4 جيغاواط من الطاقة الشمسية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
ليلى بنعلي تبارك الله عليها
من المهم تعزيز قطاع الطاقة الشمسية
تسريع مخطط التجهيز الكهربائي افضل قرار