مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية بالمغرب.. ارتفاع في التراخيص و الحكومة تستجيب

2024-01-01 / 12:54
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة بأن السلطات المغربية منحت هذا العام أكثر من ثلاثين ترخيصا لشركات تشتغل في قطاع الطاقة الشمسية.

بنعلي و في مداخلة لها أمام نواب الأمة أوضحت أن التراخيص التي منحت مؤخرا تتعلق بشركات تشتغل في قطاع الطاقة و بالضبط متخصصة في إنتاج الطاقة الشمسية فوق الضوئية من الحجم المتوسط والصغير.

و أضاف وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة بأنه موازاة مع هاته التراخيص، تم تسريع مخطط التجهيز الكهربائي الذي أضافت له الوزارة أكثر من 9,6 جيغاواط في أفق 2027، منها 4 جيغاواط من الطاقة الشمسية.

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