4 أندية سعودية مهتمة بالتعاقد مع أوناحي خلال الميركاتو الشتوي

4 أندية سعودية مهتمة بالتعاقد مع أوناحي خلال الميركاتو الشتوي

2024-01-01 / 11:41
0

كشفت تقارير فرنسية، عن اهتمام أربعة أندية سعودية بضم الدولي المغربي، عز الدين أوناحي، لاعب أولمبيك مارسيليا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي فإنه من المرتقب أن يغادر أوناحي مارسيليا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يحظى بشعبية كبيرة في العديد من الأندية في الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية.

وذكر ذات المصادر، أن رئيس أولمبيك مارسيليا يعلم أن أوناحي لا يزال يتمتع بفرص جيدة في سوق الانتقالات، وبالتالي فيمكنه الحصول على عرض جيد.

وسيلعب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المغربي، وهو ما يجعل عدة أندية تريد استغلال الوضع للتعاقد مع أوناحي، وخاصة في الشرق الأوسط.

وحسب الموقع الفرنسي فإن أربعة أندية سعودية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع أوناحي، ويتعلق الأمر بالاتحاد والهلال والشباب والأهلي، وكذلك نادي الدحيل القطري.

وأشار المصدر إلى أن الشباب والاتحاد هما الناديان الأكثر اهتمامًا بعز الدين أوناحي، حيث يبقى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لهاذين الناديين، وإقناع مارسيليا واللاعب الذي سيركز على اختياره في الأسابيع المقبلة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of القيمة التسويقية للمنتخب الوطني تتجاوز 347 مليون أورو

القيمة التسويقية للمنتخب الوطني تتجاوز 347 مليون أورو

2024-01-01 / 11:05
Photo of خيتافي مهتم بالتعاقد مع المغربي لخديم ظهير الريال الأيسر

خيتافي مهتم بالتعاقد مع المغربي لخديم ظهير الريال الأيسر

2024-01-01 / 10:29
Photo of نيوكاسل يستهدف ضم أحد نجوم ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

نيوكاسل يستهدف ضم أحد نجوم ريال مدريد في الميركاتو…

2023-12-31 / 21:00
Photo of حافلة فريق إتحاد طنجة لكرة السلة سيدات تتعرض لحادثة سير خطيرة

حافلة فريق إتحاد طنجة لكرة السلة سيدات تتعرض لحادثة…

2023-12-31 / 20:21
Photo of أوناحي يتلقى 4 عروض من الدوري السعودي

أوناحي يتلقى 4 عروض من الدوري السعودي

2023-12-31 / 19:43
Photo of كأس أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب المصري

كأس أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب المصري

2023-12-31 / 19:10
Photo of العثور على العداء الأوغندي كيبلاغات ميتا داخل سيارة

العثور على العداء الأوغندي كيبلاغات ميتا داخل سيارة

2023-12-31 / 18:16
Photo of الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتعرض لخسارة جديدة أمام فولهام

الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتعرض لخسارة جديدة أمام فولهام

2023-12-31 / 17:09

اختيار جمهور الوداد الأفضل في العالم في 2023

2023-12-31 / 16:58
Photo of بلماضي يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أفريقيا ويستبعد الجزائر

بلماضي يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أفريقيا ويستبعد الجزائر

2023-12-31 / 14:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق