4 أندية سعودية مهتمة بالتعاقد مع أوناحي خلال الميركاتو الشتوي

كشفت تقارير فرنسية، عن اهتمام أربعة أندية سعودية بضم الدولي المغربي، عز الدين أوناحي، لاعب أولمبيك مارسيليا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقا لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي فإنه من المرتقب أن يغادر أوناحي مارسيليا خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه يحظى بشعبية كبيرة في العديد من الأندية في الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية.

وذكر ذات المصادر، أن رئيس أولمبيك مارسيليا يعلم أن أوناحي لا يزال يتمتع بفرص جيدة في سوق الانتقالات، وبالتالي فيمكنه الحصول على عرض جيد.

وسيلعب اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب المغربي، وهو ما يجعل عدة أندية تريد استغلال الوضع للتعاقد مع أوناحي، وخاصة في الشرق الأوسط.

وحسب الموقع الفرنسي فإن أربعة أندية سعودية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع أوناحي، ويتعلق الأمر بالاتحاد والهلال والشباب والأهلي، وكذلك نادي الدحيل القطري.

وأشار المصدر إلى أن الشباب والاتحاد هما الناديان الأكثر اهتمامًا بعز الدين أوناحي، حيث يبقى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لهاذين الناديين، وإقناع مارسيليا واللاعب الذي سيركز على اختياره في الأسابيع المقبلة.

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