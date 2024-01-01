الشرطة الفرنسية تعتقل أكثر من 200 شخص ليلة رأس السنة

2024-01-01 / 11:58
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هبة بريس - وكالات

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، إن رجال الشرطة الفرنسيين اعتقلوا 211 شخصا ليلة رأس السنة الجديدة.

وأضاف الوزير: “في تلك الليلة، حشدنا مجددا قوات المحافظة على القانون من أجل ضمان سلامتنا. شكرا لهم على التزامهم بالقضية. مرت الاحتفالات الكبرى بسلام، لا سيما في باريس، حيث تجمع أكثر من مليون شخص. وبحلول الساعة 01.30 (03.30 موسكو) تم اعتقال 211 شخصا”.

ويوم الجمعة الماضي، قال وزير الداخلية الفرنسي إنه سيتم نشر أكثر من 90 ألفا من رجال الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا عشية رأس السنة الجديدة لضمان الأمن والقانون والنظام وسط أعلى مستوى من التهديد الإرهابي.

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‫7 تعليقات

  4. الشرطة دايمأ تهاجم الارهاب حفاظاً على سلامة مواطنيها من الاعتداءات التي تستهدف المواطنين والمقيمين فيها .

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  5. حتى في المغرب السيد الحموشي امر بتكثير الأمن في جميع أنحاء المملكة هذا أمر واجب على الأمن من أجل حماية المواطنين..

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  6. شكرا جزيلا على المجهودات الرائعة التي تقدمها الشرطة الفرنسية من أجل حماية المواطنين والمقيمين فيها.

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  7. الأمن يشتغل بالليل والنهار سواءً في راس السنة أو غيرها فشكرا للأبطال الذين يسهرون على سلامة المواطنين والمقيمين .

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