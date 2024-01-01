بعيدا عن الأضواء.. سيمو سدراتي يحتفل بليلة زفافه

2024-01-01 / 13:08
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نجلاء مزيان - هبة بريس

حرص الفنان المغربي محمد السدراتي المشهور ب “سيمو” على الاحتفال بليلة زفافه بعيدا عن الأضواء.

وشهد حفل الزفاف الذي منع فيه تصوير الأجواء، حضور العديد من الفنانين و المشاهير بمنصات التواصل الاجتماعي، أبرزهم غيتة الكزولي، أسامة رمزي، غيتة بن حيون، مريم القدميري…

وجدير بالذكر أن الفنان المغربي، أعلن في يونيو الماضي عم دخوله القفص الذهبي و ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشر سدراتي صورة تجمعه بشريكة حياته معلقا عليها :”راه ماشي شي غي حفلة، وباقي إن شاء الله العرس و شكرا لأي واحد بارك لينا و فرح بینا ومتخافوش عليا راني زوج صالح و الدليل فالتصويرة الثانية”.

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‫7 تعليقات

  1. ” أركسترا عسري فنان شعبي ” أركسترا عسري مجموعة رائدة على مستوى تهذيب الفن الشعبي وتقديمه على الوجه الأكمل للجماهير المغربية والعربية ونجحت في استقطاب جمهور واسع وقد أحيت العديد من السهرات والحفلات والأعراس والعديد من المناسبات العامة والخاصة. راوحت الأوركسترا بقيادة الفنان محمد العسري بين مختلف الأنماط الموسيقية، رغم تخصصها في الفن الشعبي. ويعود لها الفضل في إحياء فن العيساوة مما جعلها تكون مجموعة متنوعة وثرية على مستوى إنتاجها الفني، وتصبح محل متابعة وطلب من طرف جمهور واسع تجاوز حدود المغرب ليمتد إلى الجزائر وأوروبا حيث الجالية المغربية المتعطشة للكلمة واللحن المغربي الأصيل. يحظى محمد العسري بحب وتقدير العديد من المتابعين للساحة الغنائية المغربية، ويعتبر خليفة للفنان عبد العزيز الكنار، حيث تميّز بعزفه على آلة الكمان وأدائه الرائع. وقد اشتهر بأغنية يوم المعاد خلاني وسافر الغزال وقد اعتبره البعض كسفير للأغنية الشعبية المغربية الفاسية. يعتبر محمد العسري من الفنانين الدين نقشو إسمهم في الساحة الفنية المغربية حيث يتوفر على أوركسترا عالية ترافقه في كل الحفلات ويتميّز محمد بإحساسه الراقي وخلقه العالي وقد اكتسب شهرة عالمية بدون اقترابه للقنوات المغربية وذالك يرجع إلى انغلاقه على نفسه وتركيزه على ما يقدمه لجمهوره، ومن ألبوماته المشهورة «هايلي هايلي»، «ما عندي زهر» والأخير «سولوه» ؟

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  3. طفروه اللي قبل منو دابا يندم على العزوبية وحلاوتها اما الجواج زوج زوج يطوال ويعجبك ويرجع يقول لعقل دي دابا وفلوس دي بكرييجب فبل القدام على هده المخاطرة ان تسال كل من سبقوك سواء الناجحين الدين انتقلوالى الانجاب الرضاعة الديه لامك ويسالك ل الفاشلين في دار القاضي وعند عدلان وفي الكوميساريات حلل وناقش .

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