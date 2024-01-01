بعد قطيعة لسنوات..صلح أصالة وأنغام في ليلة رأس السنة
القسم الفني: هبة بريس
بعد فترة خصام استمرت حوالي ثلاث سنوات، شهد حفل “ليلة نجمات العرب”، الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات رأس السنة صلح كل من النجمتين أصالة و أنغام.
وظهرت أنغام في مقطع فيديو من كواليس الحفل وهي تحتضن أصالة وتقبلها، في حضور كل من إليسا، والمدير التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي، والمايسترو هاني فرحات.
وجدير بالذكر أن نيران الخلاف بين أصالة وأنغام،اشتعلت بعد إعلان الأخيرة زواجها في فبراير 2019، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا من ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق للفنانة السورية.
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تعليق واحد
” أهل الفن و الطرب ” زورونـى كل سنة مرة …… كـارم محمـود أول مرة أسمعها من المرحوم كارم محمود اكتشفت إنه أفضل من غنى هذه الأغنية حتى أفضل من سيد درويش ومن فيروز.. و غنها فخامة الصوت والحضور قمة الطرب والثقافة الحلبية الكبيرة صباح فخري .. زوروني كل سنة مرّة .. طلعت يا محلا نورها .. طالعة من بيت ابوها .. الفنان القدير صباح فخري .. طربٌ ما بعده طربُ .. أغنية خالدة من جواهر فنان الشعب سيد درويش .. أما عن أداء الفنان الجميل إيمان البحر فقمة الإحساس والصدق و غنها في فيلم للأسف إيمان البحر الآن في سجن أشد وأنكى من هذا السجن الذي يمثله و أخر ظهوره بين الحياة والموت .. المشاكل تأتي في شلال صلة مثل الفساد من المضحك و المحزن أن يجد الإنسان نفسه يعيش مرحلة أعظم فساد في تاريخ البشرية … !!! بطريقة ما تشعر بالفخر لأنك أدركت مدى الفساد و لكن هناك خوف من غضب الله .