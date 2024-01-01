القيمة التسويقية للمنتخب الوطني تتجاوز 347 مليون أورو

القيمة التسويقية للمنتخب الوطني تتجاوز 347 مليون أورو

2024-01-01 / 11:05
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يشارك المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بكوت ديفوار، وهو مصنف كأول منتخب إفريقيا على المستوى العالمي، وهو أيضا صاحب أعلى قيمة تسويقية.

وتبلغ القيمة التسويقية الإجمالية للفريق الوطني بلائحة 27 لاعبا المستدعاة لكأس إفريقيا للأمم، 347,4 مليون أورو بحسب أخر تقويم وضعه ترانسفير ماركت يوم 18 دجنبر الماضي.

ويأتي الدولي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان على رأس اللائحة، كأعلى قيمة تسويقية ب65 مليون أورو، متبوعا بمدافع نادي ويست هام نايف أكرد بقيمة مالية سوقية تصل إلى 38 مليون أورو.

ويتذيل لائحة 27 لاعبا مدافع نادي رانس، يونس عبد الحميد الذي لا تتجاوز قيمته التسويقية الحالية 700 ألف أورو، بالنظر لتقدمه في السن.

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