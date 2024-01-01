ببطن بارزة.. رحمة رياض تعلن حملها

نجلاء مزيان: هبة بريس

تقاسمت الفنانة العراقية مع متابعيها خبر حملها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشرت خريجة ستار أكاديمي صورة تجمعها برفيق دربها ألكسندر علوم، حيث تبرز الصورة بشكل واضح حملها،أرفقتها بتعليق جاء فيه:”فصل جديد راح نضيفه لقصة حبنا.. تمنولنا الخير واحنا نتمنى الكم سنة سعيدة كلها حب وفرح وسلام”.

وفور إعلانها الخبر، تهاطلت عليها تعاليق التهنئة و التبريكات من طرف أصدقائها المشاهير، وكذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

ومن جهة اخرى أحيت رحمة رياض حفل رأس السنة يوم أمس 31 ديسمبر في بيروت، ضمن احتفالات رأس السنة.”

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