خيتافي مهتم بالتعاقد مع المغربي لخديم ظهير الريال الأيسر

تقدمت إدارة نادي خيطافي الممارس ببطولة لاليغا الإسبانية ، بعرض لريال مدريد، من أجل انتداب لاعبها الدولي المغربي بمنتخب أقل من 20 سنة، يوسف لخديم، الذي يمارس بالفريق الثاني للنادي الملكي.

وكشفت الوسيلة الإعلامية الإسبانية “ريفولو”، أن مدرب خيطافي أربيلوا، هو من أشار على إدارة خيطافي بالتعاقد مع يوسف لخديم، بالنظر لمعرفته بالإمكانيات الكبيرة التي يملكها الشبل المغربي، حينما كان يدربه بالريال.

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