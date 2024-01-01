تزامنا وحلول السنة الجديدة.. نجاة اعتابو توجه رسالة لدنيا بطمة
القسم الفني: هبة بريس
حرصت النجمة الشعبية نجاة اعتابو على توجيه رسالة لمواطنتها الفنانة دنيا بطمة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.
ونشرت اعتابو صورة بطمة عبر خاصية القصص القصيرة مرفوقة بتعليق جاء فيه :”حبيبتي وابنتي سنة سعيدة مليئة بالأفراح والطمأنينة، و الله يدير ليك الطريق فالضيق و يخليك لبنياتك وجمهورك”.
واعتبر العديد من النشطاء أن رسالة اعتابو هي بمثابة دعم لدنيا بطمة في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها،خاصة بعد رفض غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، طلب النقض الذي قدمه فريق دفاعها للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر ضدها.
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6 تعليقات
اللهم لا شماته ولكن يجب معاملة جميع فئات المواطنين سواسية كيفما كان وضعه ومكانته الإجتماعية،لأن القانون أصلا فوق الجميع.
دنيا باطمة تحصد ما زرعته مع زوجها السابق ..
اللهم فرجها على جميع المعتقلين المظلومين ..
التحقيق هو الذي سيقول كلمته في التهم الموجهة إليها ..
دنيا مهددة بالسجن ..
وااا العيالات واا عنداكم يغركم الشيطان و يغركم الجمال ديالكم، وااا الرجال تعاونو مع عيالاتكم و جمعو الشمل