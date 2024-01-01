تزامنا وحلول السنة الجديدة.. نجاة اعتابو توجه رسالة لدنيا بطمة

2024-01-01 / 11:22
5
القسم الفني: هبة بريس

حرصت النجمة الشعبية نجاة اعتابو على توجيه رسالة لمواطنتها الفنانة دنيا بطمة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشرت اعتابو صورة بطمة عبر خاصية القصص القصيرة مرفوقة بتعليق جاء فيه :”حبيبتي وابنتي سنة سعيدة مليئة بالأفراح والطمأنينة، و الله يدير ليك الطريق فالضيق و يخليك لبنياتك وجمهورك”.

واعتبر العديد من النشطاء أن رسالة اعتابو هي بمثابة دعم لدنيا بطمة في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها،خاصة بعد رفض غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، طلب النقض الذي قدمه فريق دفاعها للطعن في الحكم الاستئنافي الصادر ضدها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تعرض للشلل بسبب النصب..تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر

تعرض للشلل بسبب النصب..تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر

2024-01-01 / 10:29
Photo of بصورة عائلية مع بسمة.. تامر حسني يحير جمهوره

بصورة عائلية مع بسمة.. تامر حسني يحير جمهوره

2024-01-01 / 10:02
Photo of مصر..تحقيقات تورط الفنانة غادة والي في سرقة رسومات الفنان الروسي كوراسوف

مصر..تحقيقات تورط الفنانة غادة والي في سرقة رسومات الفنان…

2023-12-31 / 20:17
Photo of السمارة على موعد مع الدورة العاشرة لمهرجان السينما ومسرح الطفل

السمارة على موعد مع الدورة العاشرة لمهرجان السينما ومسرح…

2023-12-31 / 09:36
Photo of بين ألم الرحيل و لذة الانتصار…أبرز الأحداث الفنية لسنة 2023

بين ألم الرحيل و لذة الانتصار…أبرز الأحداث الفنية لسنة…

2023-12-30 / 22:16
Photo of رغم اعتذاره..حكم جديد ضد محمد رمضان لصالح عمرو أديب

رغم اعتذاره..حكم جديد ضد محمد رمضان لصالح عمرو أديب

2023-12-30 / 19:36
Photo of بسبب مباراة السوبر..منصة”شاهد” تحذف مسلسلات تركية

بسبب مباراة السوبر..منصة”شاهد” تحذف مسلسلات تركية

2023-12-30 / 18:06
Photo of في أول ظهور بعد الطلاق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ جمهورها

في أول ظهور بعد الطلاق.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ…

2023-12-30 / 13:33
Photo of صابر الرباعي يشتري منزل الفنانة الراحلة ذكرى ويصرح :”أنا محظوظ”

صابر الرباعي يشتري منزل الفنانة الراحلة ذكرى ويصرح :”أنا…

2023-12-30 / 12:32
Photo of ربيع القاطي يواصل دعمه للقضية الفلسطينية

ربيع القاطي يواصل دعمه للقضية الفلسطينية

2023-12-29 / 17:57

‫5 تعليقات

  1. اللهم لا شماته ولكن يجب معاملة جميع فئات المواطنين سواسية كيفما كان وضعه ومكانته الإجتماعية،لأن القانون أصلا فوق الجميع.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق