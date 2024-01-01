زلزال قوي يضرب اليابان.. وانذار من تسوناني محتمل
هبة بريس - وكالات
ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7,4 درجات وسط اليابان الاثنين وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إصدار تحذير من تسونامي وحضّ السكان في المنطقة على الانتقال إلى المرتفعات.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا قرابة الساعة 16,10 بالتوقيت المحلي (07,10 ت غ) “على جميع السكان إخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات”.
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7 تعليقات
اللهم احفظ بلدنا من سوء التقلبات الجوية يارب العالمين..
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ:
«إِذَا زُلۡزِلَتِ ٱلۡأَرۡضُ زِلۡزَالَهَا وَأَخۡرَجَتِ ٱلۡأَرۡضُ أَثۡقَالَهَا وَقَالَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَا لَهَا يَوۡمَئِذٖ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوۡحَىٰ لَهَا يَوۡمَئِذٖ يَصۡدُرُ ٱلنَّاسُ أَشۡتَاتٗا لِّيُرَوۡاْ أَعۡمَٰلَهُمۡ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ »..
اللهم نسألك العفو والعافية للجميع والسلامة..
اللهم احفظنا من البراكين والزلازل والاعاصير..
نسأل الله السلامة و اللطف
يجب عليهم جميعا إخلاء منازلهم
اليابان معروفة بالزلازل