تعرض للشلل بسبب النصب..تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر
القسم الفني: هبة بريس
تعرض لأزمة صحية كبيرة، تسببت بعجزه عن المشي، بعد عملية احتيال مالي تعرض لها.
و حسب مصادر إعلامية مصرية فإن الموسيقار المصري يعاني منذ أيام من “توقف كامل لحركة قدميه، بعد أن اشتكى قبلها من تعب قي القلب، لكن طبيبه أشار إلى أن حالته الصحية مستقرة، رغم عدم قدرته على تحريك قدميه”.
ويأتي التدهور الصحي للموسيقار الشهير، حسب ذات المصادر، بعد تقدمه ببلاغ للنيابة العامة المصرية، اتهم فيه مساعده بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه من حسابه الشخصي في البنك دون علمه.
ويعتبر بكر واحدًا من كبار الموسيقيين الذين عاصروا الجيل الذهبي للأغنية المصرية، وقدم ألحانًا عديدة لكبار الفنانين كالراحلة ليلى مراد، والراحلة وردة، بالإضافة إلى أصالة ومدحت صالح وغيرهم من النجوم الحاليين، كما ساهم في اكتشاف العديد من المطربين في الجيل الحديث.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تعليق واحد
ـ 1 ” هل هذه يا مصر ؟؟!! ” صرح بها الفنان الراحل الكوميديان سمير غانم في مكالمة هاتفية لصديقه عادل إمام .. كما يقال التعقل في كل الأمور يجلب الملل ،، نحتاج للجنون أحياناً .. في كواليس فيلم “حنفي الأبهة” ويظهر الكلاكيت مكتوب عليه “الكلاب والمدينة” وهو إسم الفيلم قبل تغيره .. مقتطف من الفيلم : هضيقوني في عيشتي ليه هي نقصة و ينزل ضرب في المساجين و يتدخل الظابط لكن حنفي بقولو ثانية واحدة أوضابو يعني الضرب على المزاج و الظابط يقول له سيبو و بعد فترة يأمر المأمور بجلاده 20 جلدة و في وسط تنفيذ العقوبة حنفي يصرخ فيهم لا بأى دي 15 جلدة و الظابط يقر أن دي 10 و حنفي يقول هو أنت إلي بتضرب و لا أنا تدخل المؤمور في إيه و حنفي يرد في إيه يعني إيه بغالط في العدد المؤمور إسكت خالص .. يتولى المقدم شريف القضية ويوافق رؤساؤه على الإفراج المؤقت لحنفي ليرشده عن مكان زملائه وتتوالى الاحداث و قبل ذلك يخرج “حنفى الأبهة روميو”، الذى ظهر فيه بجاكيت جينز أزرق فاتح فضفاض، وسروال لم يصدق حنفي نفسه و هو مرمي على السرير في منزل المقدم شريف و هو يقول والله زمان و تدخل عليه مونى أخت شريف تقدم له الشاي أجمل مقطع من فيلم حنفى الابهه عربيه كرو بقول لها فيه “عاشن هواها أسحب وراها كالبيويل بسلسلة هوهو” بلحن الكوميديان أحمد بدير و بلحن مغربي “في البستان كلب جميل عليه الذباب يرقص و يطير” هههه .. واحد الشفار خطير دخل لواحد الدار يسرقها و ما لقى فيها والو. ناض اتصل بأمريكا و خلى السماعة مرفوعة و مشى هههه .. 2 ـ فيلم الكوميديا “حسن بيه الغلبان” 1982 ليخرج إلى النور أسطورة بوليسية كوميدية من أهم الأعمال في ثمانينيات القرن الماضي، فيلم سينمائي ضم تحت كنفه سمير غانم وسعيد صالح و يونس شلبي توفيق الدقن وإسعاد يونس، دارت أحداث فيلم “حسن بيه الغلبان” في إطار كوميدي بوليسي حول مجموعة من المصريين البسطاء يشكلون فئة كبيرة من المجتمع المصري، أبرزهم حسن “سمير غانم” وصديقه رشاد “سعيد صالح” الذي يعمل لدى رجل الأعمال والتاجر الكبير سالم “صلاح نظمي”، يعمل حسن كموظف بسيط في تنظيم الأسرة في وقت كانت تجهل فيه الكثيرعن هذا الشيء، فكانت تتوالى الضربات فوق رأسه وكان عمله هذا لا يجدي بالنفع، فقام رشاد بالتوسط لصديقه لإيجاد فرصة عمل لدى التاجر سالم، ولكن سرعان ما انقلبت الموازين حيث تم اغتيال سالم من قبل إحدى عصابات السوق السوداء لوقوع مستندات تدينهم بين يديه، فانتقلت هذه المستندات لتصبح بين أيدي حسن ورشاد ونجحا في تسليمها للشرطة، ورافقت رحلة هروب حسن ورشاد بهذه المستندات الهامة لتسليمها للشرطة، السيارة الحربية الأشهر في العالم التي انتجتها بالطبع الشركة الأمريكية التي كانت بداياتها في صناعة السيارات الحربية ثم تحولت بعد ذلك لأسطورة صناعات السيارات المدنية ذات قوة الدفع الرباعية جيب، هذه الشركة التي تأسست بأمر من الجيش الأمريكي في العام 1940 لتتحول فيما بعد لخط إنتاج مستقل بذاته للسيارات ذات قوة الدفع الرباعية تحت إسم جيب لتصبح الأسطورة الأشهر، واختلفت الأقاويل حول تسمية الشركة الأمريكية بهذا الاسم ولكن الأمر الأرجح أنها سميت بذلك كترجمة حربية والتي تعني السيارة ذات الأغراض المتعددة .. 3 ـ (هل تعتقد أنه بإمكان النكات الّتِي نَقرؤُهَا أن تُغير الطّريقة الّتي نُفكِّر بها أم أنّها تبث لنا رسائل مسمومة بلا وعيٍ منا أم أنّ الأمر بسيط وهي مجرّد وسيلة للترفيه والضحك فقَط؟) رد شخص و قال : أعتقد كل حاجة بتشوفها عقلك بيترجمها الحاجات و لو اتكررت بيبقى ده العادى أمثله كتير فى حياتنا. بدايه من الاغانى . المهرجانات مثلاً فى بدايه ظهورها كان نسبة كبيره فى حاله نفور منها و لكن فات الوقت و بقت هى العادى تقريبا هو النوع المسيطر على الغناء.