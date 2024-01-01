تعرض للشلل بسبب النصب..تطورات الحالة الصحية لحلمي بكر

2024-01-01 / 10:29
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القسم الفني: هبة بريس

تعرض لأزمة صحية كبيرة، تسببت بعجزه عن المشي، بعد عملية احتيال مالي تعرض لها.

و حسب مصادر إعلامية مصرية فإن الموسيقار المصري يعاني منذ أيام من “توقف كامل لحركة قدميه، بعد أن اشتكى قبلها من تعب قي القلب، لكن طبيبه أشار إلى أن حالته الصحية مستقرة، رغم عدم قدرته على تحريك قدميه”.

ويأتي التدهور الصحي للموسيقار الشهير، حسب ذات المصادر، بعد تقدمه ببلاغ للنيابة العامة المصرية، اتهم فيه مساعده بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون و280 ألف جنيه من حسابه الشخصي في البنك دون علمه.

ويعتبر بكر واحدًا من كبار الموسيقيين الذين عاصروا الجيل الذهبي للأغنية المصرية، وقدم ألحانًا عديدة لكبار الفنانين كالراحلة ليلى مراد، والراحلة وردة، بالإضافة إلى أصالة ومدحت صالح وغيرهم من النجوم الحاليين، كما ساهم في اكتشاف العديد من المطربين في الجيل الحديث.

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