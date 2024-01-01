بصورة عائلية مع بسمة.. تامر حسني يحير جمهوره

هبة بريس

نشر الفنان المصري تامر حسني، صورة، عبر حسابه الرسمي في موقع انستغرام، فاجأت الجمهور، ظهر فيها مع زوجته السابقة بسمة بوسيل وابناءهما، مودعين العام 2023، وفي استقبال العام الجديد 2024.

وظهر “نجم الجيل” في الصورة رفقة بسمة بوسيل وأولاده الـ3، وحرص على احتضانهم.

وعلّق تامر على الصورة: “كل سنه و انتوا طيبين و يا رب.. سنه افضل على الجميع و على امتنا العربيه”.

هذا وأثار الفنان المصري، تكهنات الجمهور بشأن عودته إلى طليقته المغربية بسمة بوسيل، متمنين لم شملهما وشمل الأسرة من جديد.

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