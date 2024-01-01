حماس: لا صفقة أسرى مع إسرائيل قبل وقف النار
هبة بريس - وكالات
أكد مصدر في حماس للعربية، اليوم الاثنين، أن موقف الحركة لا يزال على حاله ألا وهو رفض أي صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل قبل وقف النار.
وأوضح المصدر أن وفدا من الحركة يتواجد في القاهرة، لبحث مقترح وقف إطلاق النار، في إشارة إلى أن المفاوضات مستمرة.
وتشترط حماس منذ أيام عدة وقفاً شاملاً وتاماً لإطلاق النار في كامل القطاع المحاصر، مقابل تبادل الأسرى مع إسرائيل.
في حين ترفض تل أبيب هذا الشرط مؤكدة ألا “هدنة نهائية للحرب قبل القضاء على حماس”، وفق ما أكد أكثر من مرة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، فضلا عن قيادة الجيش.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
الى متى تستمر الحرب الاسرائيلية على فلسطين ..
يجب رفض أي صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل قبل وقف النار
نسأل الله أن يوقف إطلاق النار و إخراج أصحاب الاحتلال
نتمنى الهدن من الله تعالى
نريد أن نعرف أين هم العرب جميعا
على اسرائيل وقف إطلاق النار والجلوس إلى مائدة الحوار..
اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفلسطين فاحفظهم بعينك التي لا تنام..
على الدول العربية مساندة القضية الفلسطينية العادلة..
نطلب الهداي و السلام و الرحمة يا رب العالمين
نتمنى من الدول العظمى الوقوف مع الفلسطينيين في محنتهم..