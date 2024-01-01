حماس: لا صفقة أسرى مع إسرائيل قبل وقف النار

2024-01-01 / 09:55
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هبة بريس - وكالات

أكد مصدر في حماس للعربية، اليوم الاثنين، أن موقف الحركة لا يزال على حاله ألا وهو رفض أي صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل قبل وقف النار.

وأوضح المصدر أن وفدا من الحركة يتواجد في القاهرة، لبحث مقترح وقف إطلاق النار، في إشارة إلى أن المفاوضات مستمرة.

وتشترط حماس منذ أيام عدة وقفاً شاملاً وتاماً لإطلاق النار في كامل القطاع المحاصر، مقابل تبادل الأسرى مع إسرائيل.

في حين ترفض تل أبيب هذا الشرط مؤكدة ألا “هدنة نهائية للحرب قبل القضاء على حماس”، وفق ما أكد أكثر من مرة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، فضلا عن قيادة الجيش.

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