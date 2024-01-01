مفرقعات “رأس السنة” تقتل شابا هولنديا

2024-01-01 / 09:30
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هبة بريس - وكالات

لقي شخص مصرعه، غربي هولندا جراء إصابته بمفرقعة خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2024.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة الهولندية، أن شابا فقد حياته بعد إصابته بمفرقعة ألعاب نارية بمدينة هارلم.

وأشارت إلى أن الحادثة وقعت الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي، مشيرة أن الشاب فقد حياته في فترة قصيرة بعد إصابته.

وأضافت أن أضرارا مادية أصابت عددا من المحلات التجارية والمباني السكنية جراء الألعاب النارية.

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‫12 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..

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  12. كمغربي ومسلم أحرم من يحتفل برأس السنة الميلادية
    أقول اتقوا الله وعلموا أبنائكم لنكون قدوة لغير المسلمين ولا نقلدهم في معتقداتهم وخرافاتهم

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