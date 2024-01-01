مفرقعات “رأس السنة” تقتل شابا هولنديا
هبة بريس - وكالات
لقي شخص مصرعه، غربي هولندا جراء إصابته بمفرقعة خلال احتفالات رأس السنة الجديدة 2024.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة الهولندية، أن شابا فقد حياته بعد إصابته بمفرقعة ألعاب نارية بمدينة هارلم.
وأشارت إلى أن الحادثة وقعت الساعة 23.00 بالتوقيت المحلي، مشيرة أن الشاب فقد حياته في فترة قصيرة بعد إصابته.
وأضافت أن أضرارا مادية أصابت عددا من المحلات التجارية والمباني السكنية جراء الألعاب النارية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
لا يجب اللاعب بالمفرقعات التي تشكل خطرا على الناس..
المفرقعات أنواع كثيرة وعلى المواطنين استعمالها بطريقة صحيحة وليس العكس..
اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان..
يجب أخذ الحيطة والحذر منها ..
على الشركة المنتجة المفرقعات تحمل مسؤوليتها ..
لا حول ولا قوة الا بالله
المشكل هو أنه لا زال شابا
هل هذه هي نتائج الاحتفالات و المفرقعات
راه حتى المباني السكنية و المحلات لقاء هاذ المشكل
عاشورا ديالهوم
كمغربي ومسلم أحرم من يحتفل برأس السنة الميلادية
أقول اتقوا الله وعلموا أبنائكم لنكون قدوة لغير المسلمين ولا نقلدهم في معتقداتهم وخرافاتهم