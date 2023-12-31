نيوكاسل يستهدف ضم أحد نجوم ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

نيوكاسل يستهدف ضم أحد نجوم ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

2023-12-31 / 21:00
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ذكر تقرير صحفي إسباني، أن فريق نيوكاسل يونايتد يستهدف التعاقد مع لاعب ريال مدريد ابراهيم دياز في الميركاتو الشتوي.

وقالت شبكة ” ديفنسا سينترال ” الإسبانية، إن نيوكاسل قدم عرضاً بقيمة 60 مليون يورو من أجل ضم دياز.

وأضاف المصدر أن النادي الملكي منفتح على رحيل دياز، ولكنه يريد ضم بديل.

وأشار المصدر أن ريال مدريد يريد ضم برونو جيماريش نجم نيوكاسل ضمن صفقة ابراهيم دياز.

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