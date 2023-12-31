تعاون أمني اسباني فرنسي يطيح بزوجين كانا ينويان قـ..ـتل ابنهما “المسكون”

2023-12-31 / 21:13
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هبة بريس - متابعة

أعلنت الشرطة الإسبانية إلقاء القبض على زوجين فرنسيين حاولا إخراج ابنهما “المسكون” البالغ من العمر 5 سنوات خارج البلاد لارتكاب جريمة قتل شعائرية في الصحراء الكبرى.

وقالت الشرطة الإسبانية إن اشعار تلقته من الدرك الفرنسي به معلومات حول الزوجين الذين يعانيان من مرض عقلي وانهما خططا لقتل طفلهما لاعتقادهما أنه “مسكون”. حيث صدرت بحقهما مذكرة اعتقال أوروبية.

وتمكن عناصر الحرس المدني من إلقاء القبض على الزوجين في ميناء الجزيرة الخضراء في إسبانيا عندما كانا على وشك ركوب عبارة في سيارة متجهة إلى طنجة .

وأضاف بيان الشرطة أن الطفل بصحة جيدة، وتم نقله إلى مركز رعاية القصّر.

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