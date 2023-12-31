حافلة فريق إتحاد طنجة لكرة السلة سيدات تتعرض لحادثة سير خطيرة

تعرضت حافلة فريق إتحاد طنجة لكرة السلة سيدات لحادثة سير خطيرة، أمس السبت، في الطريق السيار الرابط بين الرباط وطنجة.

ووفقا للصفحة الرسمية للنادي فإن الحادث وقع في وقت متأخر من ليلة أمس السبت، حيث نجم عن اصطدام حافلة الفريق بسيارة خفيفة خرجت عن مسارها، ما نتج عنه إصابات بليغة في صفوف الفريق والطاقم المرافق له، إلى جانب خسائر مادية كبيرة في الحافلة.

وأضاف النادي أن جميع المصابين نقلوا إلى أحد المستشفيات بمدينة القنيطرة، من أجل تلقي العلاجات، وتمت بعدها العودة إلى مدينة طنجة لإستكمال العلاج بإحدى المصحات الخاصة.

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