مصر..تحقيقات تورط الفنانة غادة والي في سرقة رسومات الفنان الروسي كوراسوف

2023-12-31 / 20:17
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هبة بريس - وكالات

كشفت التحقيقات في واقعة اتهام الفنانة المصرية غادة والي بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف، واستخدامها في أحد الإعلانات داخل مترو القاهرة دون الاستئذان أو علم صاحبها.

وتبين في تقرير لجنة فحص الرسومات أن التصميمات المنسوبة لوالي مقلدة ومنسوخة من الرسومات الخاصة بكوراسوف، والمنشورة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مما يعد تعديا على الحقوق الأدبية والمالية، بحسبما نقل موقع “القاهرة 24”.

وأوضحت مذكرة النيابة العامة في قضية جورجي كوراسوف ضد غادة والي، والمحدد النظر فيها 2024/1/8، أنه في غضون شهر يوليو عام 2022، وبناء على بلاغ من وكيل المجني عليه تم إزالة اللوحات الملصقة بمعرفة شركة واليز ستوديوز والمنسوبة للمتهمة في محطة مترو كلية البنات، وذلك لتعديها على حق المؤلف الخاص بالفنان الروسي جورجي كوراسوف.

وحددت نيابة غسيل الأموال العامة جلسة 8 يناير المقبل أولى جلسات محاكمة الفنانة غادة والي أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك في اتهامها بسرقة بعض الرسومات الخاصة بالفنان الروسي كوراسوف.

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