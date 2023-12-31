هل كانت وفاة الجنرال نزار مهندس العشرية السوداء بالجزائر طبيعية ؟
توفي وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار مهندس العشرية السوداء بالجارة الشرقية يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض بحسب الرواية الرسمية.
وفاة الرجل القوي الذي يوصف بمهندس العشرية السوداء بالجزائر والتي أودت بحياة عشرات الألاف من الجزائريين ، أثيرت حولها علامات استفهام كبيرة سيما أن إعلان وفاته أتى بالتزامن مع استدعائه لدى القضاء السويسري بسبب تهم موجهة ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الأزمة الأمنية في تسعينات القرن الماضي”، بعد دعوى رفعها ضده ناشطون إسلاميون يقيمون في أوروبا.
وتقول عدة روايات وشهادات إن خالد نزار الذي كان وقتها وزيرا للدفاع (1990/1993) لعب خلالها دورا حاسما من خلال إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الفيس) بقيادة عباسي مدني وقتها والتي على إثرها تفجرت أسوأ موجة عنف مع الإسلاميين أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص.
وتحمله جهات داخلية وخارجية المسؤولية عن حمام الدم الذي شهدته الجزائر في تلك الفترة، بينما كشف عسكريون فروا للخارج عن دور للجيش في عدة مجازر ارتكبت بحق عائلات إسلاميين لاستدراجهم من الجبال ثم جرى تسويق تلك المجازر على أنها من تنفيذ العناصر المتطرفة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
Ana kangol gha kdoub ymkn
نعم لانه بسبب مرضه
لا يجب كل تصديق ما يقوله الإعلام
بحال وفاة القايد صالح
الواية الرسمية تقول سكتة قلبية
والروات الاخرى تقول تم اعطاىءه دواء سبب له حدوت سكتة قلبية للتخلص منه
وكدالك هو امر نضام الجنيرالات التصفية الجسدية الناعمة للتخلص ممن يحمل اسرارا وملفات
لم تكن طبيعية اطلاقا لان كابرانات دولة بنبطوش لايؤمنون سوى بالارهاب والغدر وبان خالد نزار يداه ملطختان بدم الابرياء فان مصيره لن يكون الا الاغتيال .كما تدين تدان.اللهم زد بلاد بنبطوش ذلا وعارا وخزيا
*راح الليل وطلع النهار عليك يا خالد يا الجزار*
يا خالد يا الجزار، تأكلك النار يا الحركي يا الغدار.
قتلت مولات الدار، وانت جابك الاستعمار يا خالد يا الجزار
قتلت ناس الدشرة والدوار، بالليل وبالنهار.
كيف يستقبلك الواحد الغفار يا خالد بالجزار؟!
الروح عزيزة عند الجبار،
وكيف ما قتلت هاهو قتلك صاحبك الغدار
الله يرحم بوضياف القايد صالح وجميع الشهدا الابرار.
يا خالد يالجزار
هذا نهارك يا عريس الكفار
وتابعينك ان شاء الله ناس كبار
يا خالد يا الجزار.
درت الحرب مع الخو ومع الجار
وهجَّرْتي النسيب والجار فنهار عزيز؛ الله اكبر؛
يا خالد يا الجزار
المجرمون الكابرانات قادرين على فعل اي فعل شنيع لأنهم قتلوا ربع مليون جزاءري و لايهمهم شيء لأنهم اذا سقط مجرم مثل خالد نزار في يد العدالة سيكشف بقية المجرمين أمثال شنقريحة و مجاهد و بيديهم تبون لن يجد التغطية العسكرية
يستاهل القتل والتعذيب في حياته وقبل مماته ..
لأنه ازهق الآلاف من الأرواح البريئة بسبب الطمع والجشع
اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. و حاسبه بعدلك لا برحمتك فقد تسبب في إزهاق أرواح عديدة خدمة لأسياده الصايبيين
oui le giniral tue les algerien avec
الله يرحم المجاهد نزار ، نزار الذي ادل سيدكم الحسان الثاني لما دخل مروك خفيتا و القى القبض على الارهابي الكبير عيايده الذي قام الحسان الثاني بتسليحه، تطبيبه و اسكانه في قصره هو و اصدقاء لضرب و قتل الجزائريين و الجزائر، لماذا لا تتكلمون على اسكوبار الذي هوا سيدكم الملك و عبيده المحيطين به من وزراء، جنيرالات، سفراء ،ضباط و كبار مسؤولين الذي وصل عددهم 280 و استجوابهم منطرف المخابرات الامريكية موجوده حاليا في المروك، و الله انتم مراض تدخلوا حتى في موت انسان