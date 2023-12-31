هل كانت وفاة الجنرال نزار مهندس العشرية السوداء بالجزائر طبيعية ؟

هبة بريس - الرباط

توفي وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار مهندس العشرية السوداء بالجارة الشرقية يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض بحسب الرواية الرسمية.

وفاة الرجل القوي الذي يوصف بمهندس العشرية السوداء بالجزائر والتي أودت بحياة عشرات الألاف من الجزائريين ، أثيرت حولها علامات استفهام كبيرة سيما أن إعلان وفاته أتى بالتزامن مع استدعائه لدى القضاء السويسري بسبب تهم موجهة ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الأزمة الأمنية في تسعينات القرن الماضي”، بعد دعوى رفعها ضده ناشطون إسلاميون يقيمون في أوروبا.

وتقول عدة روايات وشهادات إن خالد نزار الذي كان وقتها وزيرا للدفاع (1990/1993) لعب خلالها دورا حاسما من خلال إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الفيس) بقيادة عباسي مدني وقتها والتي على إثرها تفجرت أسوأ موجة عنف مع الإسلاميين أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص.

وتحمله جهات داخلية وخارجية المسؤولية عن حمام الدم الذي شهدته الجزائر في تلك الفترة، بينما كشف عسكريون فروا للخارج عن دور للجيش في عدة مجازر ارتكبت بحق عائلات إسلاميين لاستدراجهم من الجبال ثم جرى تسويق تلك المجازر على أنها من تنفيذ العناصر المتطرفة.

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