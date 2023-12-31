هل كانت وفاة الجنرال نزار مهندس العشرية السوداء بالجزائر طبيعية ؟

2023-12-31 / 20:02
4
هبة بريس - الرباط

توفي وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال خالد نزار مهندس العشرية السوداء بالجارة الشرقية يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض بحسب الرواية الرسمية.

وفاة الرجل القوي الذي يوصف بمهندس العشرية السوداء بالجزائر والتي أودت بحياة عشرات الألاف من الجزائريين ، أثيرت حولها علامات استفهام كبيرة سيما أن إعلان وفاته أتى بالتزامن مع استدعائه لدى القضاء السويسري بسبب تهم موجهة ضده بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الأزمة الأمنية في تسعينات القرن الماضي”، بعد دعوى رفعها ضده ناشطون إسلاميون يقيمون في أوروبا.

وتقول عدة روايات وشهادات إن خالد نزار الذي كان وقتها وزيرا للدفاع (1990/1993) لعب خلالها دورا حاسما من خلال إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الفيس) بقيادة عباسي مدني وقتها والتي على إثرها تفجرت أسوأ موجة عنف مع الإسلاميين أسفرت عن مقتل نحو 200 ألف شخص.

وتحمله جهات داخلية وخارجية المسؤولية عن حمام الدم الذي شهدته الجزائر في تلك الفترة، بينما كشف عسكريون فروا للخارج عن دور للجيش في عدة مجازر ارتكبت بحق عائلات إسلاميين لاستدراجهم من الجبال ثم جرى تسويق تلك المجازر على أنها من تنفيذ العناصر المتطرفة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تعاون أمني اسباني فرنسي يطيح بزوجين كانا ينويان قـ..ـتل ابنهما “المسكون”

تعاون أمني اسباني فرنسي يطيح بزوجين كانا ينويان قـ..ـتل…

2023-12-31 / 21:13
Photo of وزير إسرائيلي يدعو إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة

وزير إسرائيلي يدعو إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع…

2023-12-31 / 19:30
Photo of الغاز يقتل 156 شخصا بالجزائر خلال 2023

الغاز يقتل 156 شخصا بالجزائر خلال 2023

2023-12-31 / 18:22

150 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة.. وارتفاع عدد…

2023-12-31 / 13:04
Photo of الحرب مستعرة في قطاع غزة عشية بدء 2024

الحرب مستعرة في قطاع غزة عشية بدء 2024

2023-12-31 / 12:36
Photo of فرنسا.. مقت.ل شخص في تبادل لإطلاق النار بمرسيليا

فرنسا.. مقت.ل شخص في تبادل لإطلاق النار بمرسيليا

2023-12-30 / 17:30
Photo of تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

2023-12-30 / 17:00
Photo of سكان العالم.. أكثر من 8 مليارات نسمة مع نهاية السنة

سكان العالم.. أكثر من 8 مليارات نسمة مع نهاية…

2023-12-30 / 14:33
Photo of قت.يل وجرحى.. نهاية مأساوية لحفل زفاف بالعراق

قت.يل وجرحى.. نهاية مأساوية لحفل زفاف بالعراق

2023-12-30 / 13:00
Photo of الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منزل للسنوار وشبكة أنفاق تحته

الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منزل للسنوار وشبكة أنفاق تحته

2023-12-30 / 11:00

‫4 تعليقات

  4. بحال وفاة القايد صالح
    الواية الرسمية تقول سكتة قلبية
    والروات الاخرى تقول تم اعطاىءه دواء سبب له حدوت سكتة قلبية للتخلص منه
    وكدالك هو امر نضام الجنيرالات التصفية الجسدية الناعمة للتخلص ممن يحمل اسرارا وملفات

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق