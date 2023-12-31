كأس أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب المصري

كأس أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب المصري

2023-12-31 / 19:10
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أعلن روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، عن القائمة المستدعاة التي ستخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا و كاب فيردي و موزمبيق.

وستنطلق البطولة يوم 13 يناير.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى – أحمد الشناوى – محمد أبو جبل – محمد صبحى.

خط الدفاع : أحمد حجازى – محمد عبد المنعم – على جبر – أسامة جلال – أحمد سامى – محمد هانى – عمر كمال عبد الواحد – أحمد فتوح – محمد حمدى.

خط الوسط : حمدى فتحى – إمام عاشور – محمد الننى – مروان عطية – أحمد السيد زيزو – أحمد نبيل كوكا – محمود حمادة

خط الهجوم : محمد صلاح – مصطفى فتحى – محمود تريزيجيه- عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا .

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