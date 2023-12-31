كأس أفريقيا.. الكشف عن القائمة النهائية للمنتخب المصري
أعلن روي فيتوريا مدرب المنتخب المصري، عن القائمة المستدعاة التي ستخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية في يناير المقبل.
ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا و كاب فيردي و موزمبيق.
وستنطلق البطولة يوم 13 يناير.
وجاءت القائمة كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوى – أحمد الشناوى – محمد أبو جبل – محمد صبحى.
خط الدفاع : أحمد حجازى – محمد عبد المنعم – على جبر – أسامة جلال – أحمد سامى – محمد هانى – عمر كمال عبد الواحد – أحمد فتوح – محمد حمدى.
خط الوسط : حمدى فتحى – إمام عاشور – محمد الننى – مروان عطية – أحمد السيد زيزو – أحمد نبيل كوكا – محمود حمادة
خط الهجوم : محمد صلاح – مصطفى فتحى – محمود تريزيجيه- عمر مرموش – مصطفى محمد – محمود كهربا – أحمد حسن كوكا .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp