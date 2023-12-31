المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بتحريك القوة العمومية ضد الأساتذة

هبة بريس - الرباط

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، من الحكومة بتحريك القوات العمومية تجاه الأساتذة وذلك عبر رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية ، التمست منه “إتخاد الإجراءات اللازمة في حق الإحتجاجات المخلة بالنظام العام، التي تقودها التنسيقيات التعليمية”.

وطالبت المنظمة من وزير الداخلية بـ”التدخل العاجل لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الإحتجاجية التي إتخذت التلاميذ و التلميذات كدرع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ و تلميذة بمختلف ربوع المملكة”.

و عبرت المنظمة عن“تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي”، ملتمسة من الوزير “إستعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت و إستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ و التلميذات من حقهم في التمدرس ،مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية و هدر مدرسي في الأفق القريب”.

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