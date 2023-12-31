المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بتحريك القوة العمومية ضد الأساتذة
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، من الحكومة بتحريك القوات العمومية تجاه الأساتذة وذلك عبر رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية ، التمست منه “إتخاد الإجراءات اللازمة في حق الإحتجاجات المخلة بالنظام العام، التي تقودها التنسيقيات التعليمية”.
وطالبت المنظمة من وزير الداخلية بـ”التدخل العاجل لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الإحتجاجية التي إتخذت التلاميذ و التلميذات كدرع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ و تلميذة بمختلف ربوع المملكة”.
و عبرت المنظمة عن“تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي”، ملتمسة من الوزير “إستعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت و إستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ و التلميذات من حقهم في التمدرس ،مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية و هدر مدرسي في الأفق القريب”.
37 تعليقات
طرد و متقاعدين … ما هذا الكلام ..؟ المتقاعدون على راس الفئات ت المظلومة
هههههههههههه المخزن ضرو ؟ تحياتي الاساتدة دافعو عن حقوقكم ولو من منازلكم الكرامة والعيش الكريم والتعليم العمومي
هؤلاء المتقاعسون المتعاقدون الفوضويون لامستوى لا مواظبة لا اخلاق .اللهم شتت شملهم وابتلهم في اعز الناس إليهم
راه بسالو هؤلاء الدين يعتبرون انفسهم من التعليم
كلهم اشباه مرتزقة يسترزقون على ضهر ابناء المغاربة لا همهم التعليم ولا التعلم
مجموعة من مصاصي الدماء فقط
التعليم في المغرب ضعيف جدا ومستوى المعلمين سئ للغاية اغلبهم لا يفقهون شيء
هناء مجموعة من الشباب الصالح وبمؤهلات عالية وبشواهد عالية في سوق الشغل ينتضرون حضهم في العمل
فهده مناسبة لادماجهم في التعليم والاستغناء عن هؤلاء الشحيحين
العمل مقابل الاجرة ومن تغيب ولو ساعة يجب اقتطاعها من راتبه وان استمر في تعنته الطرد من العمل واستبداله بمن يستحق ان يكون في التعليم
عدم الالتحاق بالعمل يقابله الطرد
وكفى من الاسترزاق على ضهر ابناء الشعب الدي شبابه تائه اصلا
على وزير الداخلية ان يستعمل العصى لمن عصى لان امتال هؤلاء لا يؤمنون الا بدلك كفى من الاستهتار بالمغاربة
والله لا نعلم إلى اين تسير هذه البلاد منظمة حقوق الإنسان في المغرب تدعو إلى استعمال القوة ضد الأساتذة والله لو كنتم في دولة الحق والقانون كما يدعون لحوكمت هذه المنظمة المسيسة عوض الدعوة للحوار وتغليب العقل نجد في بلادنا مسؤولين بدون كفاءة تحليلية وتجريبية تمخض الجبل فولد فأرا.
اذا كان هذا الخبر صحيح فأن المنظمة المذكرة قد تم اختراقها من طرف المرتزقة
متى كانت المنظمات الحقوقية تنادي بالعنف متى كانت حقوق الانسان تسترد بالعنف
و بهذا فإن منظمة حقوق الإنسان المخترقة أصبحت منظمة إرهابية و قد تم اختراقها من طرف البلطجية و الوصوليين و الانتهازيين مثلها مثل اغلب الأحزاب ليس هناك حقوقي هناك وحش انتهازي فاسد
دعوة جاءت متأخرة للاسف.
ماالذي جعل الحكومة تتقاعس في اتخاذ المتعين اتجاه هؤلاء المضربين الحاقدين و ملايين التلاميذ في ضياع….
يا منظمة يا مغربية طالبي الحكومة بتحريك العدالة لا الزرواطة
على الحكومة ان تتخذ قرارا شجاعا وناجعا بتفويت المؤسسات والمنشات التعليمية العمومية الى القطاع الخاص والشبه العمومي في جميع ربوع المملكة لتكافئ الفرص بين التعليم الخاص والعمومي ووضع حد للاستهتار الذي بعرفه التعليم الوظيفي منذ عقود ببلادنا
على الحكومة ان تتخذ قرارا شجاعا وناجعا بتفويت المؤسسات والمنشات التعليمية العمومية الى القطاع الخاص والشبه العمومي في جميع ربوع المملكة لتكافئ الفرص بين التعليم الخاص والعمومي ووضع حد للاستهتار الذي بعرفه التعليم الوظيفي منذ عقود ببلادنا
احسنت اخي
وا مصيبتاه ومصيبتاه عيش نهار تسمع غبار ماشي خبار منظمة حقوق الانسان تنادي وتطلب بإستعمال القوة ضد الاساتذة اي منظمة هذه هذه راها منظمة إرهابية خاصها العزل خاصها تحيد منظمة تقتات على ظهر المواكنيين باسم خقوق الانسان إنهم مسترزقون لاحقوق ولاشيء عملاء بلطاحية طبالة ولاحول ولاقوة إلابالله وماسمعنا بهذا
حركوها تشعل كاع….ونتهناو
هذه منظمة تدعي أنها تدافع عن الإنسان وحقوقه لكنها تورطت في التحريض على خرق حقوق بسيطة لمظلمين من المجتمع
ياليتها غير الإسم أو ضربت الطم وألجمت فمها الذي ينافق في العلن بالمكشوف ، والله المستعان على كل كنافق كذاب
اغلب رجال التعليم احترفوا الوداديات السكنية وانخرطوا في جميع انواع الجمعيات وترأسوها واصبحوا اعضاء ورؤساء معضم الجماعات الترابية بالاضافة الى العمل في المؤسسات الخاصة والساعات الاضافية. ولم يعد لهم وقت حتى للتفكير في التلاميذ