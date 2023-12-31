المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب الحكومة بتحريك القوة العمومية ضد الأساتذة
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، من الحكومة بتحريك القوات العمومية تجاه الأساتذة وذلك عبر رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية ، التمست منه “إتخاد الإجراءات اللازمة في حق الإحتجاجات المخلة بالنظام العام، التي تقودها التنسيقيات التعليمية”.
وطالبت المنظمة من وزير الداخلية بـ”التدخل العاجل لإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حق الوقفات الإحتجاجية التي إتخذت التلاميذ و التلميذات كدرع بشري لتحقيق مآرب فئة معينة على حساب أكثر من 8 مليون تلميذ و تلميذة بمختلف ربوع المملكة”.
و عبرت المنظمة عن“تضامنها اللامشروط مع جميع التلاميذ ضحايا هدر الزمن المدرسي”، ملتمسة من الوزير “إستعمال القوة العمومية لفك لغز تعنت و إستقواء الأطراف المشكوك في أمرها، التي ترفض رفضا قاطعا تمكين التلاميذ و التلميذات من حقهم في التمدرس ،مما سيترتب عن ذلك من تعثرات دراسية و هدر مدرسي في الأفق القريب”.
14 تعليقات
Une fois n’est pas coutume ,une premiere d’une association qui defend le droit des eleves de l’ecole publique a poursuivre leurs cours normalement ! Une action tout a fait legitime vu que durant cette crise rare sont ceux qui ont defendu lr droit des eleves pire meme beaucoup de pliticiens et adeptes du populisme ont defendu les Tensikyates pour preparer leurs prochaines echeances electorales !
أنا جد متفق يجب تحريك القوة ضد هؤلاء المرتزقة الذين اغتصبوا حق تلاميذنا في المدرسة العمومية
فاش كنتشرو هادشي الاستاذ تيزيد اناضل باش اربح بزااف حيث اصبح قويا
منظمة تعتبر نفسها مدافعة عن حقوق الإنسان تدعو إلى استعمال العنف!!!… عشنا وشفنا، هل يتعلق الأمر بمنظمة لمناهضة حقوق الإنسان؟ هل يتعلق الأمر بمنظمة الاسترزاق باسم حقوق الإنسان؟ هل يتعلق الأمر باختراق لمنظمة من طرف بلهاء يجهلون أن ممارسة العنف والدعوة إليه هي جريمة وحقد ضد الأفراد والمجتمع؟ هل نحن أمام مفهوم جديد لحقوق الإنسان لا يعترف بالإضراب، بصرف النظر عن دواعيه وعن الموقف منه، كحق من حقوق الإنسان، أم أن هذا المفهوم الجديد التي تتبناه هذه المنظمة يفضل الزرواطة على القانون والعدالة، ويفضل العنف على الحوار والانفتاح على تعدد الرؤي؟؟؟ هل ستكون هذه المنظمة سعيدة بحماية “الحقوق” إذا تناولت وكالات الأنباء الدولية أطرا تسيل دماؤها في شوارع المغرب عوض أن تنقل الحوار الحضاري والوقفات الحضارية التي تعصر قلوب أعداء الوطن، من ظهر منهم ومن هو مستتر؟ المغرب يا منظمة “الحقوق” دولة مؤسسات لها قوانين ولها مسؤولين يتميزون بين الحق والهمجية، ويفكرون بعقولهم لا بجيوبهم وحساباتهم البنكية.
ها المعقول ، دابا مزيان
بيان مفبرك
هذه الهيئة الحقوقية بريئة من هذا البيان. لأن من تشبع بقيم ومبادئ حقوق الإنسان لن ينشر مثل هذه الترهات
منظمة “هضر”المغربية لحقوق الانسان
منظمة وهي غير منظمة في الواقع حيث غابت عنها عبارة “هدر” فلجأت ل “هضر” من هنا يتضح منهم أنهم لم يقرأوا جيدا ذات زمان و ذلك ما جعلهم يكنون كل بغضهم لأسيادهم .
ملحوظة : الخطأ تكرر أكثر من مرة في رسالتهم
طلب في محله
فعلا يجب تحريك القوة العمومية لهذه التظاهرات الغير مفهومة لبعض الأساتذة. ومعهم من يخرجون أيضا يدافعون عن فليسطين. هاد التنائي يعملون لأجندة خارجية لنشر الفوضى.ضد مصالح البلاد. بالغوا كثيرا.
حراك الأساتذه هو الذي يجب أن يحرك الدماء المجمدة في عروق المغاربة الذين قبلوا بالذل و التفقير على يد حكومة الباطرونا
افتحوا الباب للأساتذة المتقاعدين و حاملي الشواهد العاطلين لتعويض المتغيبين مع تفعيل مسطرة الطرد الفوري
أنا متفق،حيث أن التعليم حطم أرقاما قياسية في الإضراب فذخلوا من أبواب كينيز عوض أن يحطموا أرقاما قياسية في مستوى التعلم.و الأمر من ذلك أنهم يريدون أجرتهم كاملة عن الشهور الإضراب!!!!! وجب
الضرب من حديد على أشباه الأساتذة.الطرد و التعاقد مع الاساتذة المتقاعدين.لأن أبنائنا في خطر
Bravo