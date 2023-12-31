الدوري الإنجليزي.. آرسنال يتعرض لخسارة جديدة أمام فولهام

واصل آرسنال تراجعه وإهداره للنقاط وخسر أمام مستضيفه فولهام بهدفين مقابل هدف الأحد في إطار المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح بوكايو ساكا التسجيل لآرسنال في الدقيقة 5 قبل أن يتعادل راؤول خيمينيز لفولهام في الدقيقة 29 وفي الدقيقة 59 أضاف بوبي ريد الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

والخسارة هي الثانية على التوالي لآرسنال فتجمد رصيده عند 40 نقطة وتراجع للمركز الرابع بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي الثالث ومتقدماً بنقطة وحيدة أمام توتنهام.

من جانبه تقدم فولهام إلى المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.

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