اختيار جمهور الوداد الأفضل في العالم في 2023

2023-12-31 / 16:58
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هبة بريس _ رياضة

اختارت منصة “إلترا وورلد” (Ultras World)، جمهور نادي الوداد الرياضي لكرة القدم، الأفضل في سنة 2023،

و سبق لجمهور فريق الوداد الرياضي التتويج بجائزة أفضل جمهور في العالم سنوات 2015، 2019، 2022،

واستفدت المنصة في اختيارها إلى جمالية احتفالاته في مدرجات الملاعب والأنشطة الترفيهية التي قدمها، ومن بينها “التيفوهات”.

واستنادا إلى منصة “إلترا وورلد”، فإن اختيار أفضل جمهور في العالم لم يكن بالأمر السهل، إذ أن الأمر استغرق تدقيقا في الأنشطة الترفيهية لجميع الجماهير المرشحة.

وأشارت المنصة ذاتها إلى أنه، خلال عملية اختيار أفضل جمهور في العالم، وضعت في الاعتبار جمالية “التيفوهات” التي استعملتها الجماهير في أنشطتها الاحتفالية، وقوة حضورها مباريات جميع فرق النادي.

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