الدرهم يرتفع بنسبة 2,31 في المئة مقابل الدولار

هبة بريس_ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 1,34 في المائة مقابل الأورو وبـ 2,31 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 21 إلى 27 دجنبر الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 22 دجنبر، ما مقداره 358,6 مليار درهم، بانخفاض نسبته 1,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبارتفاع بـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 122,2 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 52,7 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 42,2 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 27,4 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 ملايير درهم، بينما بلغ المعدل بين البنوك 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 27 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 28 دجنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 60,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، انخفض مؤشر “مازي” بنسبة 1,2 في المائة، ليصل أداؤه منذ بداية السنة إلى 12,9 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي، بالأساس، انخفاض مؤشرات قطاعات الاتصالات بنسبة 2,5 في المائة، وشركات التوظيف العقاري بنسبة 2,1 في المائة، والبنوك بنسبة 1,1 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي النقل و”المعدات والأنظمة والخدمات المعلوماتية” ارتفاعا بنسب بلغت، على التوالي، 1,4 في المائة و 0,2 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد انتقل، من أسبوع لآخر، من 2,1 مليار درهم إلى 12,7 مليار درهم، من بينها 9,3 مليار درهم تمت على مستوى سوق الكتل.

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