متابعة “نخنوخ نيبا” جنائيا في حالة اعتقال بتهمة تغرير بقاصر

هبة بريس _ مراكش

أمر الوكيل العام بمحكمة الإستئناف مراكش بإيداع نخنوخ إبن أخ نيبا سجن الوداية بمراكش بعد متابعته بجناية التغرير بقاصر

وتعود تفاصيل القضية بعد أن تقدمت عائلة مكناسية بشكاية إلى الشرطة القضائية تؤكد إختفاء إبنتهم القاصر التي تبلغ من العمر 16 سنة في ظروف غامضة وأن هاتفها المحمول يرن دون جواب

وتفاعلا مع الشكاية فقد تم تكليف فرقة أمنية إستخدمت تقنيات علمية من أجل تحديد موقع الهاتف وبالفعل تم تحديد موقع الهاتف الذي تبين أنه متواجد بمدينة الحمراء

وبتنسيق مع الفرقة الولائية بمراكش تمت مداهمت أحد الشقق فكانت المفاجأة أن تم العثور على طفلة القاصر رفقة نخنوخ إبن أخ نيبا الذي تعرف على القاصر في مواقع التواصل الاجتماعي

وجرى التحقيق معه والاستماع إلى القاصر ووالدها الذي قرر متابعة نخنوخ الذي قدم أمام الوكيل العام الذي قرر إيداعه سجن الوداية .

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ويعرف ان نخنوخ يلازم عمه نيبا في تصوير مقاطع فيديو تكون في غالب الأحيان فكاهية تميل إلى خلق جو من الضحك غير أن البعض يعتبرها ” بسالة ” وجب القطع معها .

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