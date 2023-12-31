بلماضي يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أفريقيا ويستبعد الجزائر

كشف جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري عن المنتخبات التي يرشحها للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج مطلع العام القادم.

وقال بلماضي في تصريح له: “المرشحون للفوز بكأس أفريقيا غالبا هم نفسهم، وهم مصر والسنغال والمغرب وتونس ونيجيريا ومنتخب كوت ديفوار سيكون مرشحا كبيرا لأنه يستضيف البطولة على أرضه”.

وأضاف: “بالنسبة لطموح المنتخب الجزائري، فالأمر لن يتغير أبدا، وهو الذهاب إلى أقصى حدد ممكن في البطولة، والذهاب للفوز، هناك الكثير من المنتخبات التي تريد نفسي الشيء، وسيكون الصراع شرسا”.

وتابع: “نحن لم نتأهل إلى كأس العالم، وأقصينا من الدور الأول لكأس أفريقيا (2021)، ولذلك فنحن لسنا مرشحين للفوز ببطولة 2023”.

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