بلماضي يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أفريقيا ويستبعد الجزائر

بلماضي يرشح المنتخب المغربي للتتويج بكأس أفريقيا ويستبعد الجزائر

2023-12-31 / 14:24
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كشف جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري عن المنتخبات التي يرشحها للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا المقررة بساحل العاج مطلع العام القادم.

وقال بلماضي في تصريح له: “المرشحون للفوز بكأس أفريقيا غالبا هم نفسهم، وهم مصر والسنغال والمغرب وتونس ونيجيريا ومنتخب كوت ديفوار سيكون مرشحا كبيرا لأنه يستضيف البطولة على أرضه”.

وأضاف: “بالنسبة لطموح المنتخب الجزائري، فالأمر لن يتغير أبدا، وهو الذهاب إلى أقصى حدد ممكن في البطولة، والذهاب للفوز، هناك الكثير من المنتخبات التي تريد نفسي الشيء، وسيكون الصراع شرسا”.

وتابع: “نحن لم نتأهل إلى كأس العالم، وأقصينا من الدور الأول لكأس أفريقيا (2021)، ولذلك فنحن لسنا مرشحين للفوز ببطولة 2023”.

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