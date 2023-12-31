حجز 18 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة

2023-12-31 / 15:28
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الجمارك والأمن الوطني، خلال عملية مراقبة مشتركة بمعبر باب سبتة مساء أمس السبت، من حجز 18 كلغ من مخدر الشيرا.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك والأمن الوطني العاملة بمنطقة المغادرة بمعبر باب سبتة قامت مساء السبت بإخضاع سيارة خفيفة مرقمة بإسبانيا لتفتيش دقيق، أسفر عن العثور على هذه الكمية من المخدرات على شكل صفائح مدسوسة في تجويف معد على مستوى خزان الوقود.

وأضاف المصدر نفسه بأن سائق السيارة، مغربي مقيم بالخارج، أحيل على عناصر الشرطة، بينما حجزت مصالح الجمارك كمية المخدرات والسيارة لفائدة البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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