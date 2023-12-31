كريستيانو رونالدو أفضل هداف في العالم لسنة 2023

كريستيانو رونالدو أفضل هداف في العالم لسنة 2023

2023-12-31 / 13:35
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أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، عام 2023 كأفضل هداف في هذا العام متفوقاً على عدة نجوم.

وسجل رونالدو 54 هدفاً مع النادي والمنتخب في 2023 لينفرد بصدارة هدافي العالم، متفوقاً على هاري كين وكيليان مبابي اللذان سجلا 52 هدفاً.

ويملك نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند 50 هدفاً هذا العام في المركز الرابع.

يذكر أن الدون يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفاً.

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