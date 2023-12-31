احباط عملية تهريب 34 طائر حسون بجماعة بن صميم بافران
تمكنت العناصر الميدانية لشرطة القنص وتتبع الوحيش للمياه والغابات بإفران، من إحباط عملية تهريب 34 طائر الحسون بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية بن صميم، والتي كانت معدة للتهريب ومخبئة بعناية داخل أقفاص خشبية.
عملية إيقاف المخالفين جاءت على اثر إخبارية توصلت بها العناصر الغابوية التابعة للمديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات باقليم افران ،تمكنت من خلالها العناصر المذكورة من إحباط هذه العملية في ظرف وجيز .
و قد تم اشعار النيابة العامة المختصة بهذه العملية وبتنسيق مع عناصر الدرك الملكي تم تقديم المخالفين أمام العدالة بعد اتخاذ الإجراءات المسطرية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وقد جرى العمل على إطلاق سراح هذه الطيور، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وتدخل هذه العملية النوعية في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات و شركائها لحماية الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض من المتاجرة غير المشروعة.
6 تعليقات
اشمن مجهودات حتا تلقاو بلاغ من عند ناس او من المخبرين عاد تحركو بلا متبقو تنسبو شي جاجة لناس مدروش فيها او مبدلوش مجهود فيها
Hadchy 7adyino am dok chefara o nesabin walo
افضل شيء هو هذا محاربة التهريب
بالفعل هذآ الطائر نفذ بالمغرب والسبب راجع إلى القنص بدون ترخيص.
انقرض بسبب عدم المراقبة المستمرة في الغابات.
كل هذا راجع إلى إهمال المسؤولية من طرف للوكالة الوطنية للمياه والغابات.