احباط عملية تهريب 34 طائر حسون بجماعة بن صميم بافران

2023-12-31 / 13:46
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هبة بريس _ ع المحياوي

تمكنت العناصر الميدانية لشرطة القنص وتتبع الوحيش للمياه والغابات بإفران، من إحباط عملية تهريب 34 طائر الحسون بالنفوذ الترابي للجماعة الترابية بن صميم، والتي كانت معدة للتهريب ومخبئة بعناية داخل أقفاص خشبية.

عملية إيقاف المخالفين جاءت على اثر إخبارية توصلت بها العناصر الغابوية التابعة للمديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات باقليم افران ،تمكنت من خلالها العناصر المذكورة من إحباط هذه العملية في ظرف وجيز .

و قد تم اشعار النيابة العامة المختصة بهذه العملية وبتنسيق مع عناصر الدرك الملكي تم تقديم المخالفين أمام العدالة بعد اتخاذ الإجراءات المسطرية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وقد جرى العمل على إطلاق سراح هذه الطيور، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وتدخل هذه العملية النوعية في إطار المجهودات المبذولة من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات و شركائها لحماية الانواع الحيوانية المهددة بالانقراض من المتاجرة غير المشروعة.

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