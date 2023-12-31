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في أول أيام 2024 .. كيف سيكون الطقس بالمغرب؟

2023-12-31 / 13:34
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الإثنين، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محليا خلال الصباح والليل فوق كل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية..

كما ستكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة بالأطلس والمناطق المجاورة، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والمنطقة الشرقية، والسهول الشمالية والوسطى، مما سيعطي الفرصة لنزول أمطار ضعيفة أو قطرات محلية. كما ستنزل بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجتين و4 درجات بكل من مرتفعات الأطلس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والهضاب العليا الشرقية، وما بين 4 درجات و10 درجات بالريف والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، فيما ستكون ما بين 11 و15 درجة في ما تبقى من ربوع البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الانخفاض.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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‫7 تعليقات

  1. اللهم ارحمنا بالمطر ،اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.

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  4. إن شاءالله ستكون سنة 2024 بشارة خير على الأمة الإسلامية وعلى المغرب بطقس تملؤه أمطار الخير .

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