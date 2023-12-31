نادال يخسر أول مباراة له بعد عودته إلى الملاعب

عاد لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال، اليوم الأحد، للمنافسة لأول مرة بعد غياب 11 شهرا للإصابة، حيث سقط مع مواطنه مارك لوبيز في أول أدوار منافسات الزوجي في بطولة برزبين.

وتمكن الثنائي الأسترالي المكون من ماكس بورسيل وجوردان تومسون من هزيمة نادال ولوبيز بنتيجة 6-4 و6-4 في ساعة و13 دقيقة.

ويواجه بورسيل وتومسون في الدور الثاني الكرواتي نيكولا مكتيتش والفرنسي أوجو نيس، بينما سيصب نادال، الذي يشارك بدعوة، تركيزه في منافسات الفردي التي يبدأها الثلاثاء المقبل بمواجهة النمساوي دومينيك تيم.

وكان نادال، المتوج بـ22 لقبا لجراند سلام، قد خاض آخر مباراة له في 18 كانون الثانى/يناير الماضي عندما سقط أمام الأمريكي ماكينزي ماكدونالد في الدور الثاني بأستراليا المفتوحة.

ومن وقتها اتبع نادال خطة تعافي من إصابة في الساق اليسرى استلزمت خضوعه لجراحة.

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